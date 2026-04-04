Dính nồng độ cồn, người đi xe đạp bỏ lại xe rồi rời đi

  • Thứ bảy, 4/4/2026 10:54 (GMT+7)
  • 10:54 4/4/2026

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn một trường hợp điều khiển xe đạp di chuyển trên đường Minh Khai và phát hiện có vi phạm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, người này bỏ lại xe đạp và rời đi, không ký biên bản.

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Tối 3/4, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Minh Khai, Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Quá trình làm nhiệm vụ có sự phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy.

Ghi nhận trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, tổ công tác phát hiện 9 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả người đi xe đạp.

Cụ thể, khoảng 20h15, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn một trường hợp điều khiển xe đạp di chuyển trên đường Minh Khai và phát hiện có vi phạm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, người này bỏ lại xe đạp và rời đi, không ký biên bản.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe đạp.
Tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn bỏ đi không ký biên bản.

Tương tự, khoảng 20h38, tổ công tác phát hiện tài xế xe máy BKS 31-X7-4XX vi phạm nồng độ cồn trên 0,25mg/l khí thở. Sau khi kiểm tra nồng độ cồn, tài xế này cũng bỏ đi, không ký biên bản.

Cũng bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn, anh L.T.Đ cho biết vừa qua nhà người quen. Nhân tiện bữa cơm, anh có uống 1 cốc bia với chủ nhà.

"Tôi cũng hơi chủ quan quá, cứ nghĩ nhà gần nên đi về. Sau lần này, tôi sẽ rút kinh nghiệm" - anh Đ. nói.

Một số tài xế vi phạm nồng độ cồn khác đưa ra lý do như đi liên hoan nên sử dụng bia rượu.

Ngoài ra, tổ công tác phát hiện tài xế xe ô tô BKS 30G-221.XX di chuyển hướng đê Nguyễn Khoái đi Minh Khai vi phạm nồng độ cồn dưới 0,25mg/l khí thở.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn ký biên bản.
Kiểm tra nồng độ cồn các tài xế.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Trần Mạnh Quyết - Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn được đơn vị triển khai thường xuyên, liên tục nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Đối với một số trường hợp bỏ lại phương tiện, không ký biên bản vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xác minh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe.

Thanh Hà/Tiền Phong

