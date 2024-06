Đinh Nhi Ko Lai là ai?

Nhikolai Đinh, người mẫu từng đóng MV "Bùa yêu", gây xôn xao sau khi bị bắt giữ vì tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 25/6, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đã khởi tố, tạm giam Đinh Nhi Ko Lai (hay còn được biết đến là người mẫu Nhikolai Đinh) cùng nhiều đối tượng khác về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đây là scandal lớn nhất trong sự nghiệp của người mẫu sinh năm 1995.

Từng đóng nhiều MV ca nhạc

Nhikolai Đinh là con lai Việt - Nga, sinh ra và lớn lên tại Nga, sau đó trở về Việt Nam làm người mẫu vào năm 18 tuổi. Anh được biết đến sau khi tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013. Sau đó, anh xuất hiện trên sàn diễn thời trang, từng trúng show ở Vietnam International Fashion Week.

Trong làng mẫu, Nhikolai sở hữu chiều cao tốt (1,92 m) nhưng không phải gương mặt mẫu nam có kỹ thuật trình diễn ấn tượng, tần suất trình diễn catwalk không nhiều. Vậy nên, thời gian sau, Nhikolai chuyển sang đóng video ca nhạc.

Anh từng đóng MV Bùa yêu của Bích Phương, Sau tất cả của Erik, Người từng yêu anh rất sâu nặng của Hương Tràm, Keep me in love của Hồ Ngọc Hà, Như là yêu mới lần đầu của MLee, Thời hạn của tình yêu của Mr Siro... Ngoài vẻ đẹp lai thu hút, cách diễn xuất của Nhikolai được nhận xét "10 MV như một".

Kỹ năng diễn xuất cũng là hạn chế của người mẫu khi tham gia phim Kẻ sát nhân cô độc 2. Trong phim, Nhikolai thủ vai Tuấn, là cánh tay nối dài giúp nhân vật Trọng "vượt" khỏi nhà tù để phạm tội.

Màn khóa môi gây sốc của Nhikolai Đinh và Lâm Á Hân trong chương trình Dare Pong.

Tháng 4/2018, Nhikolai Đinh gây sốc với hai lần khóa môi hot girl Lâm Á Hân khi cùng tham gia một trò chơi. Bên cạnh đó, cả hai cũng thực hiện một số thử thách gây tranh cãi vì quá thân mật như ôm đối thủ trong một phút, massage chân cho người kia trong 30 giây hay để đối phương ăn sushi trên cơ thể.

Ngoài chương trình này, Nhikolai xuất hiện trong show hẹn hò giấu mặt Một ngày mới, tham gia chương trình truyền hình thực tế về nghề MC mang tên Gương mặt kế tiếp.

Nhikolai Đinh từng dự thi Mr United Nations - Nam vương liên lục địa tại Ấn Độ vào tháng 2/2022.

Ít dấu ấn

Nhikolai Đinh đã hoạt động nhiều năm, song không phải gương mặt nổi tiếng trong giới. Anh liên tục casting các chương trình, game show với mong muốn được nhiều người biết tới hơn.

Năm 2018, Nhikolai thử sức ở The Face. Chia sẻ về lý do chọn chương trình này, anh nói: "Năm 2013 tôi thi Vietnam's Next Top Model nhưng không được vào nhà chung vì vướng hợp đồng. Nay, tôi không muốn tiếp tục thi cuộc này và chọn The Face vì chương trình không yêu cầu khắt khe về body. Nói thật, body tôi không chuẩn".

Nhikolai Đinh thừa nhận từng ham chơi, không có định hướng rõ ràng trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, đến vòng chọn đội, cả 3 huấn luyện viên đều không giơ bảng chọn Nhikolai. Khi thí sinh hỏi lý do vì sao bản thân phải dừng chân, Võ Hoàng Yến cho biết Nhikolai không phù hợp với tiêu chí chọn thành viên của đội cô. Còn Minh Hằng chia sẻ: "Nhikolai là người cũ giàu kinh nghiệm nên rất khó uốn nắn".

Mặc dù Nhikolai ra sức thuyết phục, xin cơ hội thể hiện bản thân, huấn luyện viên Thanh Hằng vẫn lắc đầu với lý do "Nhikolai không có định hướng rõ sẽ làm gì, xây dựng hình ảnh ra sao". Nhikolai thừa nhận điều này. Anh nói bản thân có thời gian ham chơi, không nghĩ nhiều đến công việc. "Lúc nào có show tôi mới làm", anh nói.

Thời gian gần đây, Nhikolai vắng bóng trên sàn diễn và cũng ít hoạt động mạng xã hội.