Định nghĩa lại chuẩn mực laptop doanh nghiệp cao cấp

Trong nhiều năm, laptop doanh nghiệp thường bị gắn với hình ảnh khô cứng về ngoại hình và hiệu năng không quá mạnh. ExpertBook Ultra ra đời và thay đổi định kiến đó.

Sự chuyển dịch của ngành công nghệ đặt doanh nghiệp trước bài toán hạ tầng thách thức. Làn sóng khai tử Windows 10 từ Microsoft tạo ra áp lực nâng cấp phần cứng, khiến hơn 240 triệu chiếc PC toàn cầu đứng trước nguy cơ lỗi thời. Tại Việt Nam, doanh nghiệp, đặc biệt là khối tài chính - ngân hàng và tập đoàn đa quốc gia khẩn trương hoàn tất lộ trình chuyển đổi để tránh lỗ hổng bảo mật.

Cùng lúc đó, kỷ nguyên AI PC “bùng nổ”, biến trí tuệ nhân tạo thành tiêu chuẩn bắt buộc để tối ưu hóa hiệu suất vận hành. Trong bối cảnh này, ASUS ra mắt ASUS ExpertBook Ultra, mang theo thông điệp “The Flagship of the Industry. Period” nhằm tái định nghĩa chuẩn mực của chiếc laptop.

Thiết kế Ultra mỏng nhẹ, màn hình Tandem OLED hiển thị ấn tượng

Hướng đến đối tượng doanh nhân, quản lý cấp cao (C-suite) và nhà sáng tạo nội dung, ExpertBook Ultra giải quyết bài toán giữa tính di động và độ bền cao. Máy sở hữu thiết kế siêu mỏng nhẹ với độ dày chỉ 10,9 mm và trọng lượng từ 0,99 kg cho phiên bản POLED (1,1 kg cho phiên bản Tandem OLED).

Máy có trọng lượng từ 0,99 kg cho phiên bản POLED.

Sự sang trọng của sản phẩm được tôn lên qua vật liệu hợp kim nhôm-magie, kết hợp lớp vỏ phủ gốm cao cấp ASUS Nano Ceramic đạt độ cứng 9H chống trầy xước. Dù mỏng nhẹ, ExpertBook Ultra vẫn đạt độ bền chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810H, chịu được lực ép đến 100 kg trên cả khung máy và màn hình. Đặc biệt, thiết bị vẫn tích hợp đầy đủ cổng kết nối thông dụng, loại bỏ sự phụ thuộc vào hub chuyển đổi rối rắm.

Trải nghiệm thị giác trên ExpertBook Ultra được đẩy lên tầm cao mới với màn hình cảm ứng 14.0" 3K 120 Hz. Điểm nhấn là công nghệ Tandem OLED tiên tiến, mang lại độ sáng tối đa đến 1.400 nits HDR cùng dải màu chân thực 100% DCI-P3.

Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Victus.

Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Victus, đi kèm lớp phủ chống lóa tinh tế giúp hiển thị rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Hệ thống giải trí và hội họp cũng đạt chuẩn Ultra nhờ cấu trúc 6 loa Dolby chân thực, kết hợp bàn phím có đèn nền (hành trình phím 1,5 mm) và haptic touchpad mượt mà, mang lại cảm giác nhập liệu tuyệt vời.

Hiệu năng mạnh mẽ, tính bảo mật cao

Hiệu năng của ExpertBook Ultra sẵn sàng đáp ứng mọi thách thức nhờ bộ vi xử lý lên đến Intel Core Ultra X9 đầu 3 mới nhất, tối ưu cho cả tác vụ xử lý thô, đồ họa 3D và xử lý AI. Hiệu năng đồ họa tích hợp Intel B390 được đánh giá tương đương card đồ họa rời RTX 4050. Nhờ hệ thống quạt kép ExpertCool Pro, máy có thể duy trì công suất CPU lên đến 50 watt ổn định. Đi kèm viên pin 70 Wh, thiết bị đảm bảo thời gian sử dụng suốt cả ngày dài.

Thiết bị sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, sẵn sàng đáp ứng mọi thách thức.

Là chiếc Copilot+ PC tiêu chuẩn, ExpertBook Ultra tích hợp ứng dụng ASUS MyExpert hoàn toàn mới với tính năng AI chạy trực tiếp trên thiết bị như AI Chat, AI Writer, Mail Master và AI ExpertMeet. Các công cụ này giúp nhân sự làm việc hiệu quả hơn, tối ưu năng suất và tiết kiệm thời gian đáng kể.

Bảo mật là yếu tố quan trọng của dòng Expert Series. Hệ thống bảo mật ASUS ExpertGuardian đáp ứng tiêu chuẩn NIST SP 800-193, kết hợp công nghệ cao cấp như nhận diện khuôn mặt, cảm biến vân tay, chip mã hóa TPM và Dual BIOS.

Tính năng bảo mật cao cũng là ưu điểm của dòng laptop này.

Để doanh nghiệp vận hành an tâm, thiết bị phải vượt qua 157 bài kiểm tra nội bộ gắt gao mô phỏng tình huống rơi rớt hay đổ chất lỏng. Khung máy được gia cố chắc chắn với bản lề bền bỉ và bàn phím chống tràn. Thêm vào đó, ASUS cung cấp dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp toàn diện, bảo hành tận nơi toàn quốc, bảo hành toàn cầu tại hơn 80 quốc gia, tùy chọn dịch vụ Next Business Day, bảo hành rơi vỡ, giữ lại ổ cứng và gói bảo hành mở rộng từ 3 đến 5 năm.

ASUS xóa bỏ rào cản nâng cấp khi thiết kế dải sản phẩm Expert Series phù hợp mọi quy mô doanh nghiệp từ startup đến tập đoàn lớn. Sản phẩm hiện được phân phối rộng rãi tại hệ thống bán lẻ hàng đầu như Phong Vũ, An Phát, Phúc Anh, Hacom và nền tảng thương mại điện tử.

ASUS ExpertBook Ultra hiện có hai tùy chọn cấu hình cao cấp. Đầu tiên là cấu hình Ultra X7-358H, 32GB RAM, 1TB SSD Gen4, Tandem OLED với giá bán 68 triệu đồng, tặng củ sạc ASUS GaN 100W nhỏ gọn (trị giá 1,5 triệu đồng). Thứ hai là cấu hình Ultra X7-358H, 64GB RAM, 2TB SSD Gen5, Tandem OLED với giá 100 triệu đồng, tặng củ sạc ASUS GaN 100 W và màn hình di động ASUS ZenScreen OLED (tổng trị giá quà tặng 9 triệu đồng).