Đỉnh lũ ở miền Tây sẽ về cuối tháng 9

  • Thứ ba, 9/9/2025 21:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đỉnh lũ năm nay ở miền Tây được dự báo sẽ vào cuối tháng 9 đến nửa đầu tháng 10 tới, với mức cao nhất từ 3,5 tới 3,7 m, cao hơn đỉnh lũ năm trước.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, mực nước các trạm trên dòng chính sông Mê Kông sẽ tăng nhanh trong 2 tháng tới, sau đó xuống dần. Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, vùng nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên mực nước sẽ lên nhanh đến cuối tháng 9, sau lên chậm lại, rồi xuống dần.

Dinh lu mien Tay anh 1

Người dân mưu sinh ở đầu nguồn lũ Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội.

Theo đó, mực nước cao nhất năm (đỉnh lũ) tại Tân Châu (sông Tiền) và Châu Đốc (sông Hậu) có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 9 đến nửa đầu tháng 10 tới.

Cụ thể, đỉnh lũ tại trạm Tân Châu (An Giang) có thể đạt ở mức 3,5-3,7 m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 1 khoảng 0,2 m); tại trạm Châu Đốc dao động khoảng 3,3-3,5 m (ở mức xấp xỉ hoặc dưới báo động 1 khoảng 0,2 m). Đỉnh lũ này cao hơn cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm.

Vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ, do ảnh hưởng của thủy triều và lượng nước từ thượng nguồn đổ về, các trạm trên dòng chính sông Cửu Long sẽ dao động ở mức cao, mực nước đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ và Mỹ Thuận có thể xuất hiện vào tháng 10, ở mức cao trên báo động 3 khoảng 0,25-0,4 m.

Các trạm ven biển, mực nước đỉnh triều có xu thế tăng dần đến cuối năm, đỉnh điểm vào cuối tháng 12, ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 từ 0,25 tới 0,4 m.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ đánh giá năm nay, nguồn nước trên hệ thống sông Mê Kông cao hơn trung bình nhiều năm trước, nhờ nước thượng nguồn về dồi dào, giúp biển hồ Tonle Sap (Campuchia) tích nước sớm hơn (hiện cao hơn mức trung bình nhiều năm). Qua đó, sẽ tăng dòng chảy bổ sung cho hạ lưu trong thời gian tới.

Dinh lu mien Tay anh 2

Người dân giăng lưới ở vùng lũ Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội.

Cục quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ NN&MT) dự báo, năm nay, đỉnh lũ chính vụ kết hợp triều cường ở mức cao, nên nhiều ô bao kiểm soát lũ cả năm có nguy cơ bị ảnh hưởng, đặc biệt vùng giữa miền Tây.

Cụ thể, theo kết quả đánh giá mức đảm bảo của hệ thống ô bao bờ bao kiểm soát lũ cả năm, có khoảng 220 ô bao có nguy cơ bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đồng ruộng bên trong hơn 56.300 ha. Tuy lũ thấp, nhưng mưa đến cuối năm được dự báo ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, việc cấp nước cho sản xuất lúa vụ Thu Đông và cây ăn trái vẫn được đảm bảo. Do đó, các địa phương nên thực hiện theo kế hoạch xả lũ để vệ sinh đồng ruộng.

Hòa Hội/Tiền Phong

