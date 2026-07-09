5 chất dinh dưỡng quyết định chiều cao và trí tuệ của trẻ

Để phát triển toàn diện, trẻ cần được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu thông qua chế độ ăn cân bằng. Trong đó, có 5 nhóm chất đặc biệt quan trọng cha mẹ không nên bỏ qua.

Khi trẻ bước vào độ tuổi đi học, nhu cầu dinh dưỡng tăng lên để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của cơ thể cũng như hoạt động học tập, vui chơi hàng ngày. Một chế độ ăn đa dạng, cân đối với đầy đủ các nhóm chất không chỉ giúp trẻ tăng trưởng khỏe mạnh mà còn góp phần nâng cao sức đề kháng và hình thành nền tảng sức khỏe lâu dài.

Để phát triển toàn diện, trẻ cần được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu thông qua chế độ ăn cân bằng. Ảnh: Magnific.

Protein - "Vật liệu xây dựng" giúp trẻ phát triển

Theo Times of India, protein là dưỡng chất quan trọng giúp xây dựng và phục hồi các mô, phát triển cơ bắp, xương và hỗ trợ tăng trưởng chiều cao. Đồng thời, protein còn tham gia vào quá trình sản xuất enzyme, hormone và tăng cường hệ miễn dịch.

Cha mẹ nên bổ sung protein cho trẻ từ các nguồn thực phẩm như thịt nạc, cá, trứng, sữa, sữa chua, đậu, đỗ và các loại hạt. Việc đa dạng nguồn protein sẽ giúp trẻ nhận được đầy đủ các axit amin cần thiết.

Carbohydrate - Nguồn cung cấp năng lượng chính

Carbohydrate là nguồn năng lượng chủ yếu giúp trẻ học tập, vui chơi và vận động mỗi ngày. Nếu không được cung cấp đủ, trẻ có thể dễ mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến hiệu quả học tập.

Các chuyên gia khuyến khích ưu tiên carbohydrate từ ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, gạo, bánh mì nguyên cám và khoai lang thay vì các loại bánh kẹo, nước ngọt hay thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện.

Chất béo lành mạnh - Hỗ trợ phát triển não bộ

Chất béo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của não và hệ thần kinh, đồng thời giúp cơ thể hấp thu các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E và K.

Những nguồn chất béo tốt cho trẻ bao gồm cá béo, quả bơ, các loại hạt, hạt giống và dầu ô liu. Cha mẹ nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa từ đồ ăn nhanh hoặc món chiên rán.

Canxi - Giúp xương và răng chắc khỏe

Ở tuổi đi học, hệ xương của trẻ vẫn đang phát triển nhanh. Canxi là khoáng chất thiết yếu trong quá trình hình thành hệ xương và răng của trẻ. Ngoài ra, dưỡng chất này còn tham gia vào hoạt động của cơ bắp, thần kinh và tim mạch.

Để đáp ứng nhu cầu canxi hàng ngày, trẻ nên được bổ sung sữa, sữa chua, phô mai, đậu phụ, rau lá xanh và các thực phẩm giàu canxi khác.

Sắt - Phòng ngừa thiếu máu, tăng khả năng học tập

Sắt là thành phần quan trọng của hemoglobin, giúp vận chuyển oxy đến các cơ quan trong cơ thể. Thiếu sắt có thể khiến trẻ mệt mỏi, xanh xao, giảm tập trung và ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ.

Những thực phẩm giàu sắt gồm thịt đỏ, gan, hải sản, đậu lăng, rau bina và các loại ngũ cốc tăng cường sắt. Khi ăn các thực phẩm này, nên kết hợp với trái cây giàu vitamin C như cam, quýt hoặc ổi để giúp cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn.

Bên cạnh việc bổ sung đầy đủ 5 nhóm dưỡng chất trên, cha mẹ cũng nên khuyến khích trẻ ăn đa dạng thực phẩm, tăng cường rau xanh, trái cây, uống đủ nước và hạn chế đồ ăn chế biến sẵn, nước ngọt có đường.

Kết hợp với ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ, đồng thời hình thành những thói quen tốt cho sức khỏe trong tương lai.