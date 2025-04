Đình chỉ cô giáo mầm non bế trẻ vào góc lớp đánh liên tiếp

Theo lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh, Trường mần non công ty may Đáp Cầu đã tạm đình chỉ công việc với cô giáo đánh một em bé đang học ở trường này.

Ngày 16/4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh một trẻ mầm non đang chơi cùng các bạn tại lớp học thì bị một giáo viên đánh. Đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều người quan tâm, chia sẻ.

Hình ảnh camera ghi lại sự việc.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng, khi đang chơi cùng nhóm bạn, một trẻ mầm non đã bị cô giáo bế vào góc lớp rồi đánh liên tiếp trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 16/4, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh xác nhận, sự việc giáo viên đánh trẻ mần non xảy ra ở Trường mầm non công ty may Đáp Cầu. Đây là trường tư thục, chủ yếu phục vụ con em công nhân.

Theo báo cáo giải trình của Trường mần non công ty may Đáp Cầu, vào lúc 9 giờ 25 phút ngày 16/4, tại lớp 23-36 tháng số 2, giáo viên V. M. A đã có hành vi phạt vào mông trẻ. Khi tiếp nhận thông tin của phụ huynh, nhà trường đã cùng phụ huynh xem lại tình huống xảy ra và yêu cầu giáo viên tường trình lại sự việc.

Tại đây, giáo viên đã xin lỗi gia đình về hành vi của mình. Hiệu trưởng thay mặt nhà trường xin lỗi phụ huynh và hứa sẽ xử lý cô giáo theo đúng quy định, sau đó phụ huynh đón trẻ về. Nhà trường đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với cô giáo V. M. A để tiếp tục xem xét sự việc.