Điều xảy ra khi nhân viên phải dò xét sắc mặt sếp

Theo tác giả Warren Eng, nếu nhân viên phải quan sát tâm trạng cấp trên trước khi phát biểu, doanh nghiệp đang tự tạo ra "điểm mù" trong quản trị và đánh mất sự sáng tạo.

Từ trái sang: Dịch giả Trần Minh, tác giả Warren Eng tại buổi ra mắt sách Đạo Lãnh Đạo (Leaders Create Leaders) sáng 2/8.

"Thời tiết hôm nay thế nào?" là câu hỏi nhiều nhân viên vô thức tự đặt ra trước khi bước vào phòng họp. Tuy nhiên, "thời tiết" mà họ quan tâm không phải nắng hay mưa, mà là tâm trạng của cấp trên.

Chia sẻ tại buổi ra mắt cuốn sách Đạo Lãnh Đạo (Leaders Create Leaders) ngày 2/8 tại TP.HCM, tác giả Warren Eng cho rằng đây là biểu hiện của một môi trường làm việc thiếu an toàn. Theo ông, khi nhân viên phải dò xét sắc mặt lãnh đạo để quyết định nên nói gì hoặc im lặng trước điều gì, người quản lý sẽ ngày càng có nhiều "điểm mù" vì chỉ nghe được những điều mình muốn nghe.

"Có khi một số người sẽ bắt đầu học cách nhìn thời tiết hôm nay như thế nào, sếp mình hôm nay vui hay buồn, rồi căn 'thời tiết' để nói những thứ phù hợp. Tình hình đó nguy hiểm vì điểm mù của sếp sẽ càng lớn, bởi mọi người chỉ nói những điều sếp thích", Warren Eng chia sẻ.

Theo tác giả, điều này không chỉ làm giảm khả năng phản biện mà còn khiến nhân viên dần mất đi tính chủ động. Thay vì đóng góp góc nhìn mới, họ chọn phương án an toàn là làm đúng yêu cầu hoặc đưa ra những câu trả lời làm hài lòng cấp trên.

Tác phẩm Đạo Lãnh Đạo - Giúp người phát tiết tài năng, thông qua phát triển tài năng chính mình ra mắt sáng 2/8.

Để lý giải hiện tượng này, Warren Eng kể lại cuộc trò chuyện với một quản lý người Mỹ từng làm việc nhiều năm tại Việt Nam. Theo vị này, điều khiến ông ấn tượng là nhiều nhân viên chỉ thực sự cởi mở trên bàn nhậu.

"Có những điều bình thường không chia sẻ, nhưng lên bàn nhậu thì nói rất thoải mái, vì lúc đó có thể đổ cho bia chứ không phải do mình", tác giả kể.

Theo Warren Eng, điều đó phản ánh tâm lý đề cao sự hòa hợp và e ngại va chạm trong môi trường làm việc. Khi những ý kiến trái chiều không được nói ra, doanh nghiệp sẽ đánh mất cơ hội nhìn thấy các vấn đề còn tồn tại cũng như những ý tưởng mới từ chính đội ngũ của mình.

Ông cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của người lãnh đạo là tạo ra một môi trường đủ an toàn để mọi người sẵn sàng nói cả những điều "không an toàn". "Một người lãnh đạo thực thụ cần biết cách lùi lại, nhường không gian để người khác tỏa sáng và dẫn dắt khi cần thiết", ông nói.