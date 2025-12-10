Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều tra vụ xe tải cán qua người sau tai nạn khiến nạn nhân tử vong

  • Thứ tư, 10/12/2025 10:43 (GMT+7)
Ngày 10/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ tài xế Đ.V.N (34 tuổi, ngụ xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ tai nạn giữa xe tải và người đi bộ khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 9/12, tài xế Đ.V.N điều khiển xe tải 60C-536.58, lưu thông trên đường ĐT.757, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Tây Ninh.

Khi đến ấp Trung Sơn, xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai), xe tải va chạm với ông Phạm Văn Đực (66 tuổi, ngụ ấp Trung Sơn) đang đi bộ qua đường.

tai nan anh 1

Hiện trường vụ xe tải 2 lần cán qua người nạn nhân sau tai nạn. Ảnh: TTXVN

Camera hành trình của một xe khác ghi lại cảnh chiếc xe tải dừng lại vài giây sau khi va chạm với người đi bộ. Sau đó, tài xế xe tải lùi xe khoảng vài chục cm, rồi vào số đi thẳng ra lên phía trước, khiến cả hai bánh xe phía trước và sau bên phải của xe tải đè lên người nạn nhân. Tiếp đó, xe tải đi thêm vài mét mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến ông Đực tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Tân Hưng đang điều tra vụ việc.

TTXVN

