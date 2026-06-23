Điều tra vụ vay 850 triệu đồng phải trả hơn 1,5 tỷ đồng tại Hải Phòng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng đang điều tra, xác minh vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra trong các năm 2024 và 2025 tại Hải Phòng.

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT, khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Thị Thanh Hoàn (SN 1980, trú tại số 29 đường Dầu Lửa, phường Hồng Bàng, Hải Phòng) cho bà Đ.T.T.H (SN 1980, cùng trú tại phường Hồng Bàng) vay khoảng 850 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận 109,5%/năm.

Tiền lãi được thanh toán vào ngày 20 hằng tháng. Trường hợp không thanh toán, tiền lãi sẽ được cộng vào tiền gốc để hình thành khoản vay mới cho tháng tiếp theo.

Công an TP Hải Phòng đang điều tra, xác minh vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hoàn (dấu X đỏ).

Tính đến ngày 23/6/2025, bà Đ.T.T.H phải trả cho Nguyễn Thị Thanh Hoàn tổng số tiền 1,51503 tỷ đồng , bao gồm cả gốc và lãi.

Ngày 16/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra trong các năm 2024 và 2025 tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng.

Để có căn cứ xác định tính chất, mức độ vi phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín dụng vay tiền của Nguyễn Thị Thanh Hoàn đến Công an phường Hồng Bàng cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng hoặc liên hệ Điều tra viên Phạm Thanh Hải qua số điện thoại 0936.781.230.