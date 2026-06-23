Điều tra 4 đối tượng thay nhau hiếp dâm bé gái say rượu

Sau khi uống rượu ở ngôi làng tại xã Ya Ma (Gia Lai), thấy bé gái Đ.T.T. có biểu hiện mệt nên bỏ ra ngoài, Đ.K. rủ 3 đối tượng đuổi theo, cưỡng chế, rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với các đối tượng liên quan đến vụ "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 5, tại xã Ya Ma, đối tượng Đ.K. và Đ.V.K (cùng SN 2011), Đ.V. (SN 2010), Đ.V.T. (SN 2014) và bé gái Đ.T.T (SN 2014, cùng trú xã Ya Ma) và một số thanh niên có tổ chức ăn nhậu.

Sau khi uống rượu, bé gái Đ.T.T. có biểu hiện mệt nên đã bỏ ra ngoài. Lúc này, Đ.K. rủ Đ.V., Đ.V.K. và Đ.V.T. đuổi theo, cưỡng chế và bế Đ.T.T. vào phòng ngủ.

Tại đây, các đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục trái ý muốn đối với Đ.T.T., trong lúc nạn nhân hoàn toàn không biết gì do ảnh hưởng của rượu bia.

Công an xã Ya Ma đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng các đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.