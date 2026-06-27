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Pháp luật

Điều tra vụ ôtô 'bốc hơi' khi đỗ tại khu vực công viên

  • Thứ bảy, 27/6/2026 10:07 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Tài xế xe Mitsubishi Xpander đỗ xe trước khu vực Công viên Xuân Hồng, tỉnh Tây Ninh, khóa xe rời đi. Khi quay lại, ôtô đã "không cánh mà bay".

Ngày 27/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm ô tô, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

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Truy tìm kẻ trộm lái ô tô Xpander rời công viên ở Tây Ninh trong đêm. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 26/6, anh N.H.H. (ngụ xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh) đậu ôtô hiệu Mitsubishi Xpander, biển kiểm soát 51M-5XX.XXX trước Công viên Xuân Hồng.

Anh H. cho hay, trước khi rời xe, anh đã khóa cửa. Tuy nhiên, cửa bên tài xế của phương tiện đang bị hỏng.

Đến khi quay trở lại, anh phát hiện chiếc ôtô biến mất.

Theo lời kể của anh H., anh có nhờ một người dân gần đó trích xuất camera thì thấy có người đàn ông bật đèn tín hiệu cảnh báo rồi nhanh chóng điều khiển chiếc xe chạy ra đường. Do người này dùng tay che phần kính nên anh không nhìn rõ khuôn mặt.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh H. trình báo Công an phường Tân Ninh.

Cơ quan công an đang trích xuất camera khu vực, thu thập chứng cứ và điều tra, làm rõ vụ trộm táo tợn này.

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https://tienphong.vn/dieu-tra-vu-o-to-boc-hoi-khi-do-tai-khu-vuc-cong-vien-o-tay-ninh-post1854824.tpo

Theo Nguyễn Tiến/Tiền Phong

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