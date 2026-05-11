Điều tra vụ người đàn ông phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc - Nam

Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) vào cuộc xác minh và mời những người liên quan đến vụ phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc - Nam tới làm việc.

Liên quan vụ người đàn ông phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc - Nam, Công an xã Quảng Ninh (Quảng Trị) mời những người liên quan đến cơ quan công an để làm việc và những người này cũng thừa nhận hành vi. Công an xã Quảng Ninh vẫn đang thu thập thêm tài liệu, xem xét để đề xuất hình thức xử lý.

Cũng liên quan đến việc này, trả lời báo chí, ông L.V.H. (chủ gara ôtô H.L. có địa chỉ tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, người đàn ông trong clip là nhân viên của gara mình.

Theo ông H., trước thời điểm xảy ra vụ việc, gara của ông nhận được cuộc gọi yêu cầu cứu hộ xe hỏng trên cao tốc. Tuy nhiên, khi nhân viên đến nơi và liên hệ lại, thì phía gọi điện thông báo xe rời đi. "Sau đó nhân viên thấy biển hiệu của gara khác trên cao tốc nên bức xúc, có hành động như trong clip", ông H. nói.

Chủ gara này cũng cho rằng trước đây biển quảng cáo và số điện thoại cứu hộ của gara H.L. nhiều lần bị người khác xóa, phá hoại nên nhân viên đã "đáp trả". Theo ông H., tấm biển bị xóa số điện thoại lần này thuộc một gara ôtô tư nhân tên D.Đ ở khu vực Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, theo xác minh của Công xã Quảng Ninh, trong 2 số điện thoại bị xóa trên bảng thông tin, có một số điện thoại của đơn vị quản lý đường bộ và một số điện thoại của gara ôtô ở xã Lệ Thủy.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (Cục Đường bộ Việt Nam), trước đó có văn bản gửi cơ quan công an tố cáo hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị).

Theo đơn vị này, ngày 3/5, một người đàn ông đi trên xe tải mang biển kiểm soát 73C-009.37 (trên thùng xe in biểu tượng lốp ôtô H.L), dùng dao sủi xóa đi số điện thoại trên bảng thông tin liên hệ hỗ trợ, vốn có mục đích cảnh báo cho các phương tiện gặp sự cố khi dừng khẩn cấp trên cao tốc.

Theo lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ II.4, bảng thông tin này được đặt tại Km 663+610, trên tuyến cao tốc Bùng-Vạn Ninh (đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, vào ngày 16/1, tuyến cao tốc này cũng xảy ra vụ phá dỡ chóp nón, trụ đỡ chóp nón kèm bảng thông tin với số lượng 12 trụ. Đơn vị vận hành cao tốc có đơn trình báo cơ quan công an.

Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu đối tượng vi phạm hoàn trả tài sản nhà nước bị hư hỏng.