Điều tra vụ người đàn ông bị đánh hội đồng tại Quảng Ninh

Công an phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp điều tra vụ người đàn ông bị đánh hội đồng tại khu vực gần nhà hàng Hải Đăng.

Người đàn ông bị đánh hội đồng gần khu vực nhà hàng Hải Đăng, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh cắt từ video.

Ngày 27/6, Trung tá Phạm Đình Nghĩa, Trưởng Công an phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã nhận thông tin liên quan vụ người đàn ông bị đánh hội đồng gần khu vực nhà hàng Hải Đăng trên địa bàn phường.

Công an phường đang phối hợp Viện kiểm sát tiến hành điều tra theo quy định.

Liên quan nội dung phản ánh cho rằng nhân viên của nhà hàng trên đánh người, ông Nghĩa cho hay, nội dung này đang được xác minh, chưa có kết luận cụ thể.

Thông tin thêm với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy cho biết, vụ việc xảy ra cách nay nhiều ngày, liên quan mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, cụ thể sự việc đang được cơ quan công an điều tra.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền video hơn 1 phút ghi cảnh người đàn ông bị nhóm người đánh hội đồng.

Nhóm người liên tục văng tục và dùng tay chân đánh người đàn ông. Sự việc chỉ dừng lại sau khi một số người can ngăn.

Video được chia sẻ nhanh chóng, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của nhóm người đánh hội đồng, mong cơ quan công an sớm điều tra, làm rõ vụ việc.