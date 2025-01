Điều tra viên Hàn Quốc trèo thang vào dinh tổng thống để bắt ông Yoon

Lực lượng chức năng Hàn Quốc ngày 15/1 đã dùng thang trèo vào dinh tổng thống để tiến hành bắt giữ ông Yoon Suk Yeol sau khi ông vắng mặt tại phiên điều trần luận tội đầu tiên.

Một cảnh sát dùng thang trèo qua chiếc xe chặn đường tiếp cận khu dinh thự của ông Yoon. Ảnh: New York Times.

"Tổng cục Điều tra Chung Hàn Quốc đã tiến hành bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol vào lúc 10h33 sáng ngày 15/1", Al Jaazera dẫn một tuyên bố của giới chức Hàn Quốc cho biết.

Trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng bị chặn lại ở lối vào dinh tổng thống bởi lực lượng bảo an của ông Yoon. Đội ngũ an ninh tổng thống được cho là đã sử dụng một số phương tiện để chặn lối vào, khiến các điều tra viên phải dùng thang để leo vào nơi ở của ông Yoon.

Cảnh quay trên truyền hình cho thấy khoảng 20 người được cho là điều tra viên trèo thang vào nhà ông Yoon. Hàng chục người bên trong khu nhà mặc áo trên lưng có dòng chữ "cảnh sát" và "CIO", Guardian đưa tin.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng hàng nghìn người, bao gồm cả những người ủng hộ ông Yoon lẫn một nhóm nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân (PPP), đã tụ tập quanh nơi ở của tổng thống bị luận tội nhằm ngăn cản quá trình bắt giữ.

Trong một video quay sẵn được công bố sau vụ bắt giữ, ông Yoon nói: "Tôi quyết định phản hồi Cơ quan Điều tra Tham nhũng (CIO)". Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc nói thêm rằng ông không chấp nhận tính chính danh của cuộc điều tra chống lại mình mà chỉ hợp tác với các điều tra viên nhằm "tránh đổ máu".

Cảnh sát cắt hàng rào dây thép dựng ở lối vào dinh thự của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ảnh: Yonhap News Agency/Reuters.

Tổng thống Yoon có mặt tại trụ sở CIO ở Gwacheon (Seoul) vào sáng 15/1. Ảnh: Reuters.

Một đoạn video truyền hình trực tiếp của truyền thông Hàn Quốc cho thấy đoàn xe - được cho là chở ông Yoon - rời khỏi khu nhà tổng thống ở trung tâm Seoul, tới văn phòng CIO ở Gwacheon, phía nam Seoul.

CIO đã tìm cách bắt giữ ông Yoon sau khi tổng thống quyết không tuân thủ lệnh triệu tập để thẩm vấn.

Hôm 3/1, các điều tra viên đã từ bỏ nỗ lực bắt giữ ông lần đầu tiên sau gần 6 giờ giằng co do vấp phải sự kháng cự từ nhóm an ninh tổng thống.

Động thái ngày 15/1 đồng nghĩa ông Yoon là tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị bắt giữ.

Các điều tra viên có thể giam giữ tổng thống trong 48 giờ. Nhóm điều tra cần yêu cầu thêm một lệnh khác nếu muốn giam giữ ông thêm 20 ngày.

Ông Yoon trước đó đã vắng mặt trong phiên điều trần đầu tiên thuộc quá trình luận tội tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc xoay quanh cáo buộc nổi dậy, liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật của ông này hồi tháng 12/2024.

Các phiên điều trần tiếp theo sẽ được tiến hành lần lượt vào 16/1, 21/1, 23/1 và 4/2.

Các chuyên gia pháp lý nói rằng phiên điều trần sẽ phán định hai vấn đề: Tính hợp hiến của quyết định ban bố lệnh thiết quân luật mà ông Yoon đưa ra và liệu hành động này có cấu thành tội nổi loạn hay không.

Quyết định điều động cảnh sát và binh sĩ phong tỏa tòa nhà Quốc hội của ông Yoon dưới lệnh thiết quân luật khẩn cấp đã đẩy Hàn Quốc vào cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng thấy trong lịch sử. Các nhà lập pháp nước này sau đó nhanh chóng thông qua nghị quyết luận tội ông Yoon.