Điều tra việc mộ của Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá

Cơ quan chức năng phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng đang điều tra, làm rõ vụ việc một ngôi mộ của Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường bị đập phá.

Ngày 26/3, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng đã có phiếu chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc. Trong đơn, ông N.H, trú tại phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng phản ánh, mộ mẹ ông là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình bị đập phá. Mộ mẹ ông N.H. chôn cất tại tổ dân phố Bích Bắc, phường Điện Bàn Bắc bị đập phá nghi phát sinh do mâu thuẫn tranh chấp đất đai.

Thường trực HĐND thành phố chuyển đơn đến Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc chỉ đạo xem xét giải quyết theo quy định pháp luật; trả lời đơn công dân và báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND TP Đà Nẵng để theo dõi, giám sát.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng cho biết, mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình bị đập phá khiến tấm bia đá khắc hình ảnh và thông tin của mẹ đã bị đập rời ra khỏi bệ. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi đập phá mộ và sớm khắc phục lại mộ cho Mẹ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, qua tìm hiểu bước đầu, khả năng mộ bị đập phá là do tranh chấp nội bộ gia đình: “Người đứng ra làm đơn tố cáo mộ bị đập phá mới nhận lại mẹ của mình, từ nhỏ đến lớn, ông không ở với mẹ. Trước đây, khi còn sống, Mẹ Trương Thị Trình ở với cháu. Vì vậy, hiện nay nội bộ gia đình cũng hơi phức tạp, đang có tranh chấp. Cũng vì nhiều lý do nên chúng tôi đang chỉ đạo công an điều tra, tìm hiểu, làm việc với gia đình để làm rõ vụ việc”.