Điều tra một cổ đông hưởng lợi hàng chục tỷ từ sản xuất sữa giả HIUP

Ngoài 18 bị can đã truy tố, cơ quan tố tụng tiếp tục tách tài liệu điều tra với một số đối tượng liên quan khác, trong đó có Lê Văn Trung là người góp vốn 25% tại Công ty Butaba (thuộc Z Holding) được hưởng đến 17,8 tỷ tiền lợi nhuận từ doanh thu bán hàng giả.

Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding Hoàng Quang Thịnh và 17 đồng phạm với cáo buộc sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm hàng giả (gồm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, sữa dinh dưỡng HIUP GOLD…) có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng .

Thu gần 60 tỷ đồng , kê biên nhiều bất động sản

Ngoài hành vi phạm tội của các bị can, Viện Kiểm sát cho hay, cơ quan tiến hành tố tụng đã thu giữ hơn 59,5 tỷ đồng ; kê biên nhiều bất động sản; phong tỏa tài khoản ngân hàng và các mã chứng khoán;…

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát sẽ tách tài liệu điều tra, làm rõ với một số đối tượng liên quan, trong đó có Lê Văn Trung là người góp vốn 25% tại Công ty Butaba (thuộc Z Holding) được hưởng hơn 59 tỷ đồng tiền lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của 26 hệ thống bán hàng, số này có 17,8 tỷ đồng tiền lợi nhuận từ doanh thu bán hàng giả.

Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra, truy tố vụ án, cơ quan này nhận thấy còn có sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng hóa (thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng...); thiếu sót trong quản lý hạch toán sổ sách kê khai thuế, mua bán, chuyển nhượng cổ phần, bất động sản.

Hai bị can Hoàng Quang Thịnh và La Khắc Minh.

Vụ án xảy ra cũng có trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Thanh tra, Quản lý thị trường... đã không kịp thời phát hiện những sai phạm của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống để xử lý kịp thời. Do đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra.

Từ hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án, Viện KSND Tối cao đã ban hành kiến nghị gửi Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm và sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan hữu quan có giải pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm.

Dùng tiền lợi nhuận từ sản xuất hàng giả đi mua cổ phần doanh nghiệp

Viện Kiểm sát xác định, từ khi hoạt động, các doanh nghiệp trong hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding (do bị can Hoàng Quang Thịnh làm Chủ tịch) đã sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm là hàng giả (gồm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, sữa dinh dưỡng HIUP GOLD…) có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng .

Để che giấu doanh thu, Thịnh đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách, cơ quan tố tụng cho rằng doanh thu thực tế thu hơn 7.825 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế hơn 1.148 tỷ. Hành vi này bị xác định gây thiệt hại hơn 1.633 tỷ đồng .

Đáng chú ý, nhóm này còn thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng .

Đối với hành vi rửa tiền, Viện Kiểm sát cho rằng các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh (đều là Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) đã bàn bạc, thống nhất thành lập ba quỹ nội bộ, gồm: quỹ Z Holding; quỹ Building; quỹ Đầu tư, giao Nguyễn Văn Minh trực tiếp quản lý.

Như quỹ Z Holding được hình thành từ tháng 4/2021, mỗi tháng trích 5 - 10 tỷ đồng từ phần lợi nhuận chia cho ba bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh; còn quỹ Building được lập từ tháng 9/2023, trích 5 tỷ đồng mỗi tháng từ lợi nhuận của các cổ đông Công ty Butaba; quỹ Đầu tư được lập từ tháng 4/2020, hình thành từ tiền góp cũng của 3 bị can và phần lợi nhuận trích lại hằng tháng của 42 trưởng, phó hệ thống và nhóm bán hàng. Bị can Hoàng Thị Hiền (Trưởng ban kế toán) được giao theo dõi các quỹ này trên phần mềm.

Một trong những thủ đoạn rửa tiền khác của nhóm này là mua bất động sản thương mại.

Thịnh và Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh đã chỉ đạo Công ty cổ phần Z Land đứng tên cổ phần ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 2 sàn thương mại, văn phòng với giá trị giao dịch theo hợp đồng là hơn 21,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế Công ty Z Holding đã thanh toán tổng cộng hơn 30,3 tỷ đồng từ nguồn quỹ Z Holding cho đối tác.

Bên cạnh đó, nhóm bị can còn sử dụng quỹ Building để mua cổ phần Công ty Tân Phú Cường (đơn vị sở hữu Khách sạn Trà Cổ, ở Mong Cái, Quảng Ninh). Thông qua Công ty Z Land và người quen đứng tên, nhóm bị can đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng toàn bộ 55.000 cổ phần Công ty Tân Phú Cường với giá 66 tỷ đồng .

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Hoàng Quang Thịnh nhờ bố đẻ đứng tên giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.