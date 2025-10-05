Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tinh anh công sở 4.0

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Điều quan trọng giúp doanh nghiệp 'trăm trận trăm thắng'

  • Chủ nhật, 5/10/2025 14:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sự đoàn kết giữa các thành viên là yếu tố quan trọng để công ty trở nên vững mạnh. Nếu nhân viên chia bè kết phái, đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu thì công việc khó trôi chảy.

Bi quyet thanh cong anh 1

Sự đoàn kết, gắn bó giữa nhân sự là yếu tố rất quan trọng ở môi trường công sở. Ảnh minh họa: C.F.

Maximilian Carl Emil Weber, nhà kinh tế, chính trị học và xã hội học người Đức, đã đưa ra một quan điểm nổi tiếng: "Thái độ về của cải của thời đại chủ nghĩa tư bản được gọi là tinh thần chủ nghĩa tư bản, là một tiến bộ so với thái độ về của cải trong các giai đoạn lịch sử khác".

Trên thực tế, chỉ cần là của cải bạn có được bằng cách chính đáng, thì đó chính là vinh quang. Bởi của cải vốn dĩ không xấu, chỉ xem người có nó sử dụng như thế nào mà thôi. Nếu bạn có của cải mà vẫn có thể tiết kiệm, chứ không coi nó như một công cụ để thỏa mãn dục vọng của bản thân, vậy thì của cải trong tay bạn chính là thứ tốt. Nếu có thể giữ vững điểm này, con người sẽ không vì dục vọng và lòng tham mà lầm đường lỡ bước.

Như vậy, bạn sẽ có được nguồn của cải dồi dào, dùng nó vào việc hữu dụng, để thỏa mãn nhu cầu về tinh thần của bạn, chứ không phải là để bản thân sống cuộc sống xa xỉ. Nếu bạn có sự theo đuổi tinh thần cao hơn, bạn sẽ có cảm giác về sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm dùng của cải để tạo phúc cho xã hội, cho con người.

Điều này không những sẽ mang tới niềm vui lớn hơn cho bạn, mà còn mang tới cho bạn sự thỏa mãn về mặt đạo đức, khiến bạn trở thành một người cao thượng đích thực, là người có ích cho xã hội. Đây là niềm vui lớn, thỏa mãn nhu cầu về tinh thần.

Đức Phật dạy: "Muôn việc đều có nhân quả. Trồng cây ngọt cho trái ngọt, trồng cây đắng cho trái đắng. Trao đi sẽ luôn được nhận lại, chẳng qua gieo trồng và thu hoạch không cùng một mùa mà thôi! Nhiều người đang mải miết theo đuổi lợi ích lớn nhất của bản thân, có người cả đời không thực hiện được mục tiêu của mình, bởi nhân gieo không phải là nhân thiện (việc thiện), sẽ khó mà có được quả thiện (phúc lành)".

Suôn sẻ không nổi lòng tham, nghịch cảnh tuyệt không chán nản, chỉ cần trong lòng an ổn, nghèo cũng có niềm vui của nghèo, vẫn có thể sống một cuộc đời rực rỡ màu sắc. Trong cuộc sống, có rất nhiều người không có địa vị vinh quang, lừng lẫy, không có sự nghiệp chói sáng, rạng ngời, không có của cải nở mày nở mặt, nhưng họ sống là chính mình, hiểu rằng phải làm việc mình cho là đúng đắn, hiểu được chân lý của cuộc sống không nằm ở đòi hỏi, mà nằm ở cống hiến. Điều họ thu hoạch được là bình lặng và an nhiên.

Cổ nhân có những câu nói về cách sống mà khi áp dụng vào môi trường công sở cũng rất đúng đắn: "Cẩn thận chớ nói về sở đoản của người khác, đừng nói về sở trường của chính mình", "Đối với thầy quý ở chữ lễ, kết bạn trọng ở chữ tín", "Chớ nên chê việc thiện nhỏ mà không làm, chớ xem thường việc ác nhỏ mà phạm vào".

Đối với một doanh nghiệp, nội bộ phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, giữ sự chân thành, tin tưởng, biết cách kết nối, làm việc đứng đắn, thiện chí giúp mọi người, không được làm tổn hại đến lợi ích của người khác, dùng người hiền đức. Chỉ có như vậy, một doanh nghiệp mới có thể là một tổ chức đoàn kết, hiệu quả cao, mới có thể đánh đâu thắng đó, trăm trận trăm thắng.

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

