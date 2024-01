Diệu Nhi: 'Tôi đến với Chị đẹp 2023 không phải để đạp đổ mọi thứ'

"Mỗi lựa chọn, dù nhỏ nhất và kết quả thành công hay thất bại, làm cho mình vui hay buồn đến tột cùng, đều là quyết định đúng", Diệu Nhi chia sẻ.

Cuộc đời con người là chuỗi dài của những sự lựa chọn. Càng trưởng thành, số lần ta đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình lại tăng lên. Mỗi quyết định được đưa ra từ những lần lựa chọn đó, chính là con đường dẫn tới thành công hay thất bại. “Cuộc sống là các lựa chọn. Một vài lựa chọn khiến ta hối tiếc, một vài lựa chọn làm ta tự hào. Một số lại ám ảnh ta mãi mãi. Ta là thứ mà ta lựa chọn để trở thành” (Graham Brown). Trong vô vàn những sự lựa chọn, 5 điều được xem là quan trọng nhất, xoay quanh tình yêu, tình bạn, công việc, gia đình, lẽ sống. Z Choice là câu chuyện về sự lựa chọn của người nổi tiếng và bài học của họ qua những quyết định đó. Nhân vật đầu tiên của Z Choice là Diệu Nhi.

"Không nông cạn kể tật xấu của Anh Tú"

- Các lựa chọn trong gia đình, Anh Tú hay chị là người đưa ra quyết định?

- Tôi nghĩ cả hai. Để đưa ra một quyết định từ chuyện lớn đến bé, cả hai đều phải thực sự thoải mái.

- Có lựa chọn nào của Anh Tú khiến chị không hài lòng?

- Chắc chắn không.

- Lý do?

- Vì trong mọi mối quan hệ, không chỉ là vợ chồng, tất cả phải vui vẻ khi lựa chọn điều gì đó. Không vì quyết định sai từ một cá nhân để làm cho gia đình buồn được.

"Không có quyết định nào của Anh Tú khiến tôi không hài lòng", Diệu Nhi chia sẻ.

- Lựa chọn 3 tật xấu của Anh Tú?

- Làm gì có tật xấu. Perfect. (Cười).

- Thật?

- Tôi sợ bạn sẽ đưa câu hỏi này hỏi Anh Tú. Nên nếu bây giờ tôi vội vàng và nông cạn kể ra ba tật xấu của chồng. Chắc chắn sắp tới, tôi sẽ nhận về 30 tật xấu khác.

Chọn bạn chân thành

- Cách chị chọn bạn để chơi?

- Tôi thường dành niềm tin cho bạn bè. Khi mình trao chân thành thì nhận điều tương tự.

Diệu Nhi chia sẻ cô có hai người bạn thân hơn 10 năm.

- Nguyên tắc đặt ra trong tình bạn?

- Cả hai phải tôn trọng. Nếu không dành cho nhau sự tôn trọng, nên dừng lại.

- Còn tin Diệu Nhi nghỉ chơi với người này hoặc bị ai đó cạch mặt trong showbiz?

- Nhiều khi không chơi để mà nghỉ. Mọi người cứ nghĩ là tôi đóng phim người này là phải thân với họ. Nhưng không phải vậy. Có những mối quan hệ rất thân nhưng tôi không bao giờ chia sẻ trên mạng xã hội.

Tôi kể chuyện này, hôm bữa đi đám cưới Diễm My, Sam mới quay qua hỏi: ‘Ủa, Nhi thân với Diễm My khúc nào vậy. Tại sao đám cưới Diễm My, Nhi phụ, lo nhiều dữ vậy?’.

Tôi mới quay qua trả lời: ‘Từ lúc hai chị em đóng phim Gái già lắm chiêu rồi thân tới giờ’. Kể ra vậy để chứng minh rằng không phải mối quan hệ nào trong cuộc sống mình cũng show lên mạng. Bạn bè càng thân thiết thì tôi càng muốn giữ kín.

Diệu Nhi x Z Choice Tiết kiệm hay tiêu pha không kiểm soát: Tiết kiệm. Mua ít đồ nhưng chất lượng hay nhiều nhưng rẻ tiền: Ôi, tôi bị cả hai. Nhưng nếu phải chọn một trong hai, tôi chọn mua ít đồ nhưng chất lượng. Đầu tư vàng hay tiết kiệm ngân hàng: Tiết kiệm ngân hàng. Bất động sản hay vàng: (Che mặt, cười) Giá như không chọn bất động sản thì không đứng như bây giờ. Tôi xin chọn vàng nếu được quay lại. Chứng khoán hay bất động sản: Trời ơi, chứng khoán rắc rối lắm, tôi không đủ thông minh. Giàu ngầm hay phô trương: Giàu ngầm Ăn nhiều hay ăn kiêng: Làm nghệ sĩ nên phải ăn kiêng. Chứ tôi là kiểu người thích ăn nhiều.

"Nếu không tham gia Chị đẹp, tôi sẽ hối hận"

- Tham gia show Chị đẹp là lựa chọn đúng hay sai?

- Nếu không tham gia, chắc chắn tôi sẽ hối hận suốt đời. Mới đầu, khi nhận được lời mời, tôi khá đắn đo. Vì tôi chưa theo dõi format gốc và biết khả năng của mình tới đâu. Tôi cũng lo sức khỏe không đảm bảo hoặc khó hòa hợp với 29 chị đẹp còn lại. Vì phụ nữ với nhau, không tránh khỏi chuyện này chuyện kia. Nhưng hiện tại, tôi thấy quyết định tham gia show là sáng suốt.

- Chị thấy sáng suốt dù chương trình luôn đầy rẫy tranh cãi?

- Do bản gốc của Trung Quốc nổi tiếng nên khi theo dõi, khán giả kỳ vọng và thắc mắc. Tôi nghĩ từ từ, qua các tập, mọi người sẽ hiểu và yêu thương chương trình thôi.

- Có hay không những mâu thuẫn, drama ở hậu trường Chị đẹp?

- Những quan điểm khác nhau giữa các chị em, chúng tôi đều ngồi lại nói chuyện và đi đến thống nhất. Tôi hay các chị đẹp khác đến đây để tạo dựng mối quan hệ chứ không phải để đạp đổ mọi thứ.

- Nhưng cách Lệ Quyên liên tục ẩn ý tố bị chơi xấu, lợi dụng ở chương trình khiến khán giả nghĩ chương trình độc hại?

- Tôi nghĩ không có. Vì bản thân tôi là người trực tiếp trải nghiệm.

- “Diệu Nhi hát dở nhưng vẫn liên tục được thăng cấp”, một số khán giả bình luận?

- Tôi có đọc những bình luận như vậy ở đầu chương trình. Nhưng xin phép không phản hồi gì. Vì không phải vòng công diễn nào, tôi cũng phải lên tiếng giải thích. Mong khán giả cứ theo dõi các vòng và hiểu sự cố gắng của tôi.

- Nếu được lựa chọn một chị đẹp để debut, chị chọn ai?

- Không biết tôi có đi được đến tập cuối cùng không để mà lựa chọn nữa. Nhưng nếu được, tôi sẽ chọn cả 29 chị đẹp luôn. Vì tôi vẫn muốn có cơ hội ăn uống, chia sẻ và lắng nghe câu chuyện của mọi người. Còn tôi đánh giá cao các chị đẹp như Lan Ngọc, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh…

........................................................................................................................

"Lựa chọn sai hay đúng đều làm nên Diệu Nhi của hiện tại"

- Nhìn lại, đâu là lựa chọn quan trọng, thay đổi cuộc đời chị?

- Đây là câu hỏi rất khó với tôi. Nếu hỏi trong tháng này hoặc năm này, đâu là lựa chọn mà tôi cảm thấy sáng suốt nhất, có lẽ dễ để trả lời hơn.

(Suy nghĩ khá lâu)

Tôi nghĩ lựa chọn mang tính bước ngoặt nhất là thời điểm quyết định học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

- Lựa chọn này dẫn tới điều gì?

- Thời điểm đó, tôi đứng giữa hai lựa chọn là làm nhân viên ngân hàng, học ở Đại học Hoa Sen. Hoặc học Sân khấu - Điện ảnh để làm diễn viên. Khi buộc phải lựa chọn, tôi suy nghĩ và đắn đo nhiều. Bản thân tôi là người ham vui, theo nghệ thuật sẽ phù hợp. Nhưng lúc đó, tôi lo lắng sợ vào showbiz sẽ nhiều góc tối, phức tạp, lại không có ai chỉ bảo.

Còn nếu làm ngân hàng, đi làm giờ hành chính, công việc tiếp xúc máy móc, lặp đi lặp lại, không phù hợp. Tôi nghĩ làm diễn viên rất vui, hợp tính mình.

- Đến bây giờ, lựa chọn làm diễn viên vẫn vui chứ?

- Vui kinh khủng.

"Tính cách, số phận của tôi của hiện tại là phụ thuộc vào những lựa chọn trong quá khứ", Diệu Nhi nói.

- Tiền bạc hay danh tiếng là ưu tiên hàng đầu của chị khi đóng phim?

- Trước đây, tôi đóng phim vì tiền. Sau này, khi khán giả biết đến tôi nhiều hơn, việc đóng phim không hẳn vì tiền nữa. Hơn hết đó là nghề nghiệp và trải nghiệm.

- Với điện ảnh, chị đóng khung trong một vùng an toàn. Điều gì khiến chị thiếu bứt phá?

- Tôi vẫn đang đợi thời cơ. Mọi người xung quanh cũng hy vọng tôi có vai diễn để đời. Bản thân tôi cũng vậy. Nhưng cơ hội chưa đến. Không lẽ, tôi phải từ chối hết tất cả dự án đến với mình để chờ một thời cơ đó. Biết đến khi nào.

Bây giờ, nếu một đạo diễn đến và nói: ‘Ngay năm sau, tôi sẽ cho Diệu Nhi một vai diễn để đời’. Tôi sẵn sàng từ chối hết dự án và chờ cơ hội đó. Nhưng liệu rằng khi phim ra, chỉ có ê-kíp và tôi nghĩ đây là vai diễn để đời. Còn khán giả đi xem thì nhận xét: ‘Vậy thôi á hả, là để đời dữ chưa’. Việc một bộ phim thành công hay vai diễn để đời như cách mọi người nói, thực ra phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bản thân người diễn viên không quyết định được.

Với diễn viên, ai cũng mong muốn có bước chuyển trong sự nghiệp. Và tôi cũng vậy. Nhưng tôi không quá nôn nóng đâu. Rồi sẽ đến lúc mọi thứ, khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình.

- Chị là người tỉnh táo, thực tế trong mọi lựa chọn của mình?

- Vì Diệu Nhi không là ai trên bản đồ điện ảnh Việt đâu. Lúc nào tôi cũng tâm thế mình chỉ là diễn viên trẻ và phải học hỏi từng ngày, từ đồng nghiệp, những người xung quanh. Tôi luôn nhớ câu nói của ba: ‘Con phải biết mình là ai và đang ở đâu”.

- Thế chị nghĩ mình đang ở đâu?

- Tôi vẫn đang đi, không về ngược lại hay chạy lung tung.