Điều nên dạy cho con, nhưng nhiều cha mẹ không biết

Cha mẹ nên dạy cho con cách kìm chế bản thân, khi không đạt được điều mình muốn, nên suy nghĩ tích cực và chờ đợi cơ hội thay vì thất vọng và chìm trong bất mãn.

Đừng vì con khóc lóc, mè nheo mà bố mẹ chiều theo mọi yêu cầu của bé. Ảnh minh họa: M&C.

Ví dụ, khi người mẹ đưa con đến siêu thị mua sắm, đứa trẻ dạo quanh quầy bánh kẹo, chộp lấy món hàng mà mình muốn, rồi đi tìm mẹ năn nỉ: “Mẹ ơi mẹ mua cái này cho con đi!”. Tuy nhiên người mẹ trả lời: “Không được con ạ!”.

Trẻ không vì vậy mà bỏ cuộc. Trẻ bắt đầu lớn tiếng gào khóc: “Không chịu đâu, cái này ngon lắm. Mẹ mua đi! Mẹ mua đi!”, rồi nằm lăn ra sàn siêu thị khóc. Trong tình huống như vậy, người mẹ bị những người xung quanh nhìn chằm chằm và mất hết kiên nhẫn rồi nói: “Thật hết cách!” và đành phải mua thật nhiều kẹo chiều theo con.

Tiếp đến, người mẹ bước đến quầy thức ăn. Ở đó, có những món như bánh khoai tây Koroke và Tempura (rau củ và hải sản tẩm bột mỳ chiên giòn) được bày bán. Ở quầy đó, bạn có thể tự chọn và gắm mua những thứ bạn thích. Trẻ nhận thấy quầy hàng này thật thú vị. Chiếc kẹp gắp đồ chiên là thứ ở nhà con không có, thật hiếm gặp nên trẻ muốn cầm nó xem sao.

Mới vừa nãy, mẹ đã chiều theo ý trẻ cho kẹo vào giỏ rồi. Trẻ biết, cuối cùng rồi mẹ cũng sẽ làm theo những gì mình muốn, thế rồi trẻ bắt đầu coi cái kẹp như một món đồ chơi. Người mẹ tuy đã nói: “Không được con nhé!”, nhưng lại không thể hiện nét mặt nghiêm túc.

Vì thế lời nói của mẹ chẳng có tác dụng gì với con, đứa trẻ ôm cái kẹp làm đồ chơi và lần này còn bắt đầu dùng tay không sờ vào các món bánh trên quầy hàng.

Cảnh tượng này gần đây càng trở nên phổ biến hơn. Trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ, điều quan trọng nhất là dạy con tính nhẫn nại. Thật sự thì càng ngày càng ít bậc cha mẹ chú trọng rèn luyện cho con đức tính này.

Nếu khi trẻ còn nhỏ mà không giáo dục tính kiềm chế và nhẫn nại cho con, thì trong tương lai những mong muốn của trẻ sẽ ngày càng lớn hơn như đòi cha mẹ mua xe đạp, xe máy rồi mua ôtô. Khi mong muốn không được đáp ứng, trẻ dễ dàng trở nên giận dữ.

Về cơ bản, mong muốn của con cái là không có giới hạn. Chính vì vậy, những đứa trẻ không biết cách kiềm chế sẽ dễ tích tụ cảm giác bất mãn khi không có được điều mà chúng muốn. Nếu trẻ không biết cách xử lý những bất mãn đó, trẻ có thể gây ra những hành động khó lường.

Những đứa trẻ luôn được những người xung quanh như ông bà, bố mẹ đáp ứng mọi mong muốn của mình thì thực tế chúng sẽ càng dễ khởi sinh cảm giác bất mãn. Chỉ một lần không được như mong muốn, trẻ sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Tuy nhiên, nếu trẻ được dạy về tính kiềm chế một cách cẩn thận thì trẻ sẽ không như vậy, vì trẻ có thể tự kiểm soát bản thân và biết cách tự chủ. Nếu mẹ nói: “Không được!”, trẻ sẽ biết vâng lời và không đòi hỏi nữa.

Dù trẻ có lăn lộn trên sàn nhà và giãy đành đạch vừa gào khóc vừa năn nỉ thì mẹ hãy cứ giữ thái độ kiên quyết. Khi trẻ nín khóc, mẹ hãy ôm bé lên và khen ngợi con: “Con đã kiềm chế rất tốt!”. Dành cho con một lời khen khi con nín khóc là một việc rất quan trọng, làm như vậy sẽ giúp trẻ cảm nhận được tình yêu thương của mẹ và học cách kiềm chế bản thân.