Liều thuốc tốt nhất cho con trẻ

Những cử chỉ âu yếm của cha mẹ dành cho con cái, sẽ giúp gắn bó tình cảm gia đình. Nhờ đó, đứa trẻ cũng cảm thấy yên tâm hơn, vì chúng luôn cảm nhận được tình yêu thương.

Những cử chỉ âu yếm của cha mẹ giúp con trẻ cảm thấy yên tâm hơn. Ảnh minh họa: PNO.

Nhiều năm gần đây, tin tức về những vụ ngược đãi trẻ em thường xuyên được đăng tải. Những vụ việc khiến người ta bàng hoàng như cha mẹ ngược đãi trẻ, làm trẻ bị thương hoặc sát hại trẻ ngày càng tăng lên.

Trước đây tôi đã từng nói qua, những bậc cha mẹ không yêu thương con, ngược đãi con, nhìn chung thường là những người không hề có cử chỉ ân cần dành cho con. Qua những hành động như ôm con hoặc cõng con, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con sẽ sâu sắc hơn.

Nếu thiếu vắng đi những biểu hiện ân cần như vậy, cha mẹ sẽ không thể hiện được tình yêu thương dành cho trẻ, dẫn đến việc trẻ quấy khóc vào ban đêm hoặc khi trẻ không nghe lời, cha mẹ ngược đãi, phạt đòn trẻ.

Gần đây, hiện tượng con cái bị cha mẹ ngược đãi đang xuất hiện nhiều hơn. Có thể nói rằng ngày càng nhiều bà mẹ không cảm nhận được tình yêu thương, họ chỉ nói: “Đó là đứa con do chính tôi mang nặng đẻ đau, vậy mà tại sao tôi không cảm thấy gì hết…?”.

Tôi nghĩ một trong những nguyên nhân của điều đó là do họ không nuôi con bằng sữa mẹ. Có vẻ như nhiều người nghĩ so với sữa mẹ thì sữa hộp vệ sinh hơn và cân bằng dinh dưỡng cũng tốt hơn, nên phương pháp nuôi con “không” sữa mẹ đang ngày càng lan rộng. Tuy nhiên, việc không cho con bú sữa mẹ khiến mối gắn kết giữa mẹ và con đang dần mờ nhạt.

Khi nuôi con bằng sữa mẹ, mẹ và con trở nên gắn bó thân thiết, những cử chỉ âu yếm của mẹ dành cho con cũng tự nhiên diễn ra. Những em bé được mẹ ôm, được mẹ cho bú sẽ nảy sinh cảm giác yên tâm, người mẹ khi cho con bú cũng tiết ra hormone khiến cho tình cảm giữa mẹ và con càng được củng cố. Nhờ vậy, gắn kết giữa mẹ và con càng trở nên sâu sắc hơn.

Ở một vườn thú nọ, người ta thực hiện thí nghiệm như sau với một con khỉ mới sinh. Họ gắn một bình sữa vào một hình nộm một con khỉ bằng rơm và cho khỉ con bú thay vì bú mẹ của nó. Liên tục thực hiện điều đó nhiều ngày, khỉ mẹ dần mất đi sự quan tâm đến khỉ con và không nuôi con nữa.

Khỉ con không được bú sữa mẹ, không được mẹ chăm sóc, sau này khi trưởng thành và sinh con, nó không biết nuôi con như thế nào, và cũng không muốn nuôi con.

Có thể có người cho rằng không nên đánh đồng con người và khỉ, nhưng rõ ràng với việc nuôi con bằng sữa mẹ giúp cho tình cảm và sự gắn kết giữa mẹ và con càng trở nên sâu sắc, và sự gắn kết tình mẫu tử đó sẽ không bao giờ thay đổi giữa loài người hay loài khỉ.

Sau chiến tranh, bình sữa và sữa bột được sản xuất sẵn ngày càng phổ biến. Những đứa trẻ không được nuôi bằng sữa đến lúc này đã trở thành các bậc cha mẹ. Tôi buộc phải nghĩ rằng việc này và những vụ ngược đãi trẻ em ngày càng tăng liên quan đến nhau.

Giai đoạn trẻ từ lúc mới sinh cho đến khoảng hai tuổi, lý tưởng nhất là thường xuyên có mẹ bên cạnh, được bú mẹ cho đến khi hoàn toàn cai sữa. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều phụ nữ vẫn tiếp tục đi làm sau khi kết hôn và sinh con, và họ cũng không được nghỉ thai sản dài tới hai năm. Bởi vậy, thường chỉ đến khoảng hai tới ba tháng, hoặc dài hơn là nửa năm, họ đã phải gửi con ở các nhà trẻ để đi làm.

Mặc dù những người mẹ đi làm thường có ít thời gian âu yếm con, nhưng tôi nghĩ người mẹ nên có ý thức biểu hiện những cử chỉ yêu thương khi ở cùng con và cho con bú sữa mẹ. Nhờ đó, gắn kết giữa mẹ và con càng trở nên sâu sắc hơn.

Cả những người cha cũng vậy, việc nuôi dạy con không phải là trách nhiệm của riêng người mẹ, người cha nên cùng con tắm bồn hay thay tã cho con vì đó cũng là cơ hội để cha gần gũi với con. Chắc chắn khi cha mẹ càng gần gũi con thì tình cảm dành cho con sẽ nảy sinh nhiều hơn.

Nếu người mẹ cho con bú, người cha tích cực nuôi dạy con, cha mẹ cùng cố gắng quan tâm chăm sóc con, thì chắc chắn số những ông bố bà mẹ không cảm nhận được tình yêu thương đối với con sẽ trở nên ít đi, những vụ việc ngược đãi trẻ em sẽ giảm bớt.