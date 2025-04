Điều kỳ lạ đang xảy ra ở rap Việt

Bằng một bản nhạc ngẫu hứng là "Thap drill tu do" được làm mới từ ca khúc Trung Quốc "Tháp rơi tự do", MCK đang tạo trào lưu mới được đông đảo rapper hưởng ứng.

Bài nhạc được thực hiện trong 15 phút, gỡ chỉ sau 2 giờ đăng tải vào tối 12/4 và trong đó MCK chỉ rap 30 giây. Nhưng, bài nhạc được nhắc tới - Thap drill tu do - là một cú nổ bất ngờ trong làng rap Việt. Cú nổ ấy đã “cuốn” đi sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp, được đầu tư của Hurrykng, Bình Gold, MONO khỏi những thứ hạng cao trên top thịnh hành danh mục âm nhạc và chiếm lấy vị trí thứ 2.

MCK lại gây chú ý

Là kết quả của 15 phút ngẫu hứng, Thap drill tu do có sự kết hợp từ producer Gaz và phần vocal gốc của ca khúc tiếng Trung Tháp rơi tự do. Bản nhạc này gây sốt suốt thời gian qua ở không gian mạng xã hội Trung Quốc lẫn Việt Nam.

Bản gốc có màu sắc khác hoàn toàn so với âm nhạc hip hop của Thap drill tu do. Jumping Machine - Tháp rơi tự do của Lợi Bỉ là một bài hát đầy cảm xúc, sử dụng hình ảnh “máy nhảy” như một ẩn dụ sáng tạo để mô tả những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Với lời bài hát sâu sắc, giai điệu dễ nghe và sự lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, bài hát đã khẳng định vị trí của LBI trên thị trường âm nhạc Trung Quốc hiện đại.

Không gây được nhiều sự chú ý trong giai đoạn đầu là cuối năm 2024 nhưng ca khúc dần nổi tiếng trên Internet với ca từ đẹp, giai điệu đơn giản, cảm xúc và trở thành bản hit vào tháng 2.

Chỉ với bản nhạc ngắn ngủi, MCK tạo trào lưu mới trên thị trường. Ảnh: FBNV.

Tính đến 4/3, Tháp rơi tự do đứng đầu Bảng xếp hạng đĩa đơn hàng ngày và hàng tuần của KKBOX Trung Quốc. Không chỉ phổ biến ở Trung Quốc, bài hát đang dần lan sang mạng xã hội và trở thành cơn sốt ở nhiều nơi, như Malaysia, Singapore hay Việt Nam.

Phiên bản của MCK với tên gọi Thap drill tự do chỉ dài 1 phút 46 giây, thậm chí chưa thể gọi là sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh. Nam rapper giữ đoạn điệp khúc của bản nhạc gốc rồi thêm một verse ngắn ngủi nhưng đủ hấp dẫn để đẩy bản remake này nhanh chóng vươn lên hạng 2 trên top thịnh hành danh mục âm nhạc và trực tiếp đối đầu với HIEUTHUHAI.

So với bản gốc có phần mềm mại, nhẹ nhàng, Thap drill tự do sôi nổi hơn với âm nhạc hip hop, điện tử. Tính tới tối 16/4, sản phẩm âm nhạc không có nổi MV với hình đại diện cũng sơ sài này đạt hơn 3 triệu lượt xem.

MCK rap trên nền beat drill, kết hợp tiếng synth ma mị và nhịp trống dồn dập. Lời rap của anh đầy ngẫu hứng, pha trộn giữa tự sự cá nhân, chất đường phố và những câu từ độc đáo như: “Xây tháp drill, tự do như gió / Không cần kim cương, chỉ cần giấc mơ”.

Điểm đặc biệt của Tháp drill tự do là cách MCK phá bỏ cấu trúc truyền thống của drill – dòng nhạc vốn nặng về bạo lực, xung đột, đôi khi kết hợp biểu đạt như chế giễu. MCK thay bằng thông điệp về tự do sáng tạo, khuyến khích fan thử rap ngẫu hứng và đăng tải với hashtag #ThapDrillTuDo. Chỉ sau 2 ngày, hàng trăm video cover xuất hiện trên các nền tảng khác nhau, từ các rapper trẻ đến fan không chuyên, tạo nên trào lưu “freestyle drill” mới lạ tại giới rap Việt.

Nhiều rapper hưởng ứng

Tính tới 16/4, ít nhất 10 rapper khác nhau gia nhập với những bản nhạc khác nhau khiến trào lưu mà MCK khởi xướng thực sự đang trở thành hiện tượng trong giới rap. Đó là Tháp drill tình yêu từ Lil Van, Thap bang tu do của Coldzy, Trap girl tự do của Tez, Tháp drill tự do của CoolKid...

Cặp rapper vừa kết hôn RIO, 52Hz cũng hưởng ứng trào lưu “xây tháp” với bản nhạc Tháp soul tự do. Mỗi rapper có cách triển khai bài nhạc khác nhau với màu sắc âm nhạc cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng điểm chung là họ đều lấy những nghệ danh mới, hài hước hơn khi tung ra bản nhạc.

Thap trap tu do cũng được khán giả hưởng ứng với lượt xem lớn. Ảnh: FBNV.

Trong đó, Thap trap tu do của Lý Lữ Ca (biệt danh mới của Obito) cũng leo lên hạng 4 top thịnh hành danh mục âm nhạc với 1,2 triệu lượt xem sau 2 ngày phát hành.

Với MCK, thành tích âm nhạc và tranh cãi luôn song hành. MCK vẫn giữ phong cách “kỳ lạ”: Ăn mặc lôi thôi, từng là tâm điểm trên mạng xã hội. Không ít lần, MCK còn đi qua giới hạn khi đăng ảnh nhạy cảm trên trang cá nhân hoặc trả lời fan theo cách không mấy thân thiện.

Ngược lại, MCK luôn hấp dẫn trong âm nhạc. Tháp drill tự do là một minh chứng. Album 99% phát hành tháng 10/2023 cũng từng chứng tỏ sức hút về âm nhạc của MCK lớn ra sao. Với các hit như Chìm sâu, Chỉ một đêm hay Anh đã ổn hơn, album đạt 200 triệu lượt stream trên Spotify trong 6 tháng, đưa anh trở thành rapper hàng đầu Việt Nam. 99% được khen vì sự đa dạng, từ trap đến R&B, kết hợp lời rap sâu sắc về tình yêu và nội tâm.

MCK từng nói: “Tôi không muốn giống ai, làm nhạc là để kể chuyện của mình”. Có lẽ, chính sự khác biệt này khiến fan luôn mong chờ sản phẩm mới, dù MCK thường “thả thính” rồi để khán giả đợi "dài cổ".