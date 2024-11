Điều không ngờ trong ‘Squid Game 2’

Nhân vật mà Lee Byung Hun thủ vai, vốn là người điều hành loạt game ở mùa 1, lại xuất hiện với tư cách thí sinh ở mùa 2. Khoảnh khắc này khiến khán giả ngạc nhiên và tranh luận.

Sau khi Squid Game 2 tung ra trailer chính thức, khoảnh khắc xuất hiện của Lee Byung Hun gây bất ngờ, thu hút sự quan tâm của khán giả, tờ Chosun đưa tin ngày 2/11.

Cụ thể, trong đoạn trailer mới phát hành, nhân vật của Lee Byung Hun xuất hiện thoáng qua trong cảnh dàn người chơi đang tranh cãi. Đáng chú ý, nhân vật này xuất hiện trong trong trang phục thí sinh, với màu sắc xanh lá giống các người chơi còn lại. Điều này gây bất ngờ, bởi nhân vật của Lee Byung Hun vốn là “Front man” - người điều hành loạt game ở mùa trước.

Việc thay đổi vai trò của nhân vật, từ vị trí dẫn dắt trở thành thí sinh, khiến người xem không khỏi tò mò. Trên mạng xã hội và các diễn đàn phim, nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh nhân vật bí ẩn của Lee Byung Hun. Không ít khán giả cho rằng thân phận của “Front man” là một cú plot-twist của Squid Game 2, dẫn đến nhiều biến số bất ngờ cho nội dung của mùa mới.

Nhiều người xem liên tưởng đến người chơi số 01 - Oh Il Nam (Oh Young Soo thủ vai) ở mùa 1. Nhân vật này đã giả dạng thí sinh tham gia trò chơi, song thực chất lại là "trùm cuối", đứng sau loạt trò chơi sống còn.

Nhân vật của Lee Byung Hun xuất hiện chớp nhoáng trong trailer.

Trước đó, những tập cuối của mùa 1 hé lộ nhân vật “Front man” của Lee Byung Hun chính là người anh trai mất tích mà cảnh sát Hwang In Ho đang tìm kiếm. Gã tên thật là In Ho, vốn là cảnh sát và cũng là một trong những người từng chiến thắng trò chơi sinh tử do Oh Il Nam tổ chức. Tuy nhiên, không có bất kỳ thông tin nào nhắc tới nguyên nhân In Ho trở thành “Front man”.

Có ý kiến cho rằng In Ho tiếp quản vị trí của "Front man" trước đó (có thể đã chết), hoặc do chính nhân vật tự nguyện từ bỏ cuộc sống thông thường để trở thành một phần của trò chơi con mực.

Ngoài bí ẩn về nhân vật của Lee Byung Hun, Squid Game mùa 2 còn gây chú ý khi có một số thay đổi trong luật chơi. Cụ thể, vào cuối mỗi thử thách, người chơi được bỏ phiếu quyết định có nên tiếp tục tham gia những trò chơi tiếp theo hay không. Điều này khiến sự căng thẳng của cuộc chơi tăng lên gấp bội.

Ngoài ra, một số trò chơi mới, được cho là lấy ý tưởng từ các ngày hội thao trường học, cũng sẽ được thêm vào mùa 2.