Điều giúp Vinhomes Hải Vân Bay vượt giới hạn livestream truyền thống

Vinhomes Hải Vân Bay - đô thị ở sở hữu vị trí sát biển và pháp lý sổ đỏ lâu dài - đang tạo nên một hiện tượng đáng chú ý trên thị trường khi các phiên livestream ghi nhận lượng booking lớn trong thời gian ngắn.

Trường hợp này cho thấy livestream không còn là “đặc quyền” của hàng tiêu dùng, mà có thể trở thành kênh bán hàng hiệu quả với cả bất động sản giá trị lớn - nhưng chỉ khi dự án đáp ứng đủ những điều kiện khắt khe.

Livestream từng không dành cho bất động sản

Theo báo cáo của Trung tâm Internet Trung Quốc (CNNIC), doanh thu từ livestream thương mại điện tử tại nước này đạt hơn 4.900 tỷ CNY (khoảng 700 tỷ USD ).

Tại Việt Nam, thống kê của AccessTrade Việt Nam cho biết, bình quân mỗi tháng có tới 2,5 triệu phiên livestream bán hàng, người dùng Việt chi mua sắm online đứng thứ 11 thế giới.

Dù đã trở thành kênh bán hàng chủ lực tại nhiều quốc gia, song hoạt động này gần như chỉ bó hẹp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Ngược lại, với các sản phẩm có giá trị lớn như bất động sản, việc bán hàng qua livestream rất khó khăn.

Ông Trần Trọng Vũ, Co-founder SPE.R (đơn vị nghiên cứu thị trường địa ốc Quảng Nam - Đà Nẵng), phân tích: “Nhà đầu tư bất động sản thường có xu hướng tìm hiểu kỹ lưỡng, kiểm chứng thông tin qua nhiều nguồn và đòi hỏi trải nghiệm thực tế đối với sản phẩm. Vì vậy rất khó ra quyết định mua bán tức thời, như trong một phiên livestream”.

Chính vì vậy, trong nhiều năm, livestream trong lĩnh vực địa ốc chủ yếu dừng lại ở vai trò marketing, thay vì trở thành kênh giao dịch thực.

Một dự án đủ tầm và một chủ đầu tư đủ uy tín có thể phá vỡ mọi rào cản trong livestream bất động sản

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Vinhomes Hải Vân Bay đã tạo ra một ngoại lệ, khi các phiên livestream liên tiếp trở thành “kỳ tích” của thị trường.

Hàng trăm nghìn lượt xem trực tiếp, hàng nghìn booking được ghi nhận trong mỗi phiên. Những con số này gây ấn tượng trong một khuôn khổ “khắt khe”: Mỗi khách tối đa 2 suất, thời gian giới hạn 2 giờ và danh mục sản phẩm không mở rộng.

Vinhomes Hải Vân Bay - cú đột phá của livestream bất động sản

Theo các chuyên gia, để livestream có thể chuyển hóa thành giao dịch với bất động sản, cần hội tụ đồng thời nhiều điều kiện. Trước hết là yếu tố cốt lõi: Sản phẩm phải đủ tốt.

Vinhomes Hải Vân Bay khác biệt so với phần còn lại của thị trường khi là một đô thị nghỉ dưỡng ven biển - nơi có thể ở thực, nghỉ dưỡng và khai thác song song.

Hơn nữa, pháp lý sở hữu lâu dài trở thành yếu tố quyết định. Khi phần lớn bất động sản biển ở Việt Nam hiện nay chỉ có thời hạn 50 năm, thì một sản phẩm vừa sát biển, vừa có sổ đỏ lâu dài, vừa có thể ở thực gần như không còn nhiều trên thị trường.

“Vinhomes Hải Vân Bay có tiềm năng lớn cả về an cư, khai thác sinh lời lẫn gia tăng giá trị theo thời gian. Cảng Liên Chiểu và khu thương mại tự do kế cận sẽ kéo theo nhu cầu lớn về nơi cư trú đẳng cấp, nghỉ dưỡng sang trọng cho tầng lớp chuyên gia và giới thượng lưu. Việc án ngữ trên trục di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An mang lại cho dự án nguồn khách du lịch lớn, tạo nền tảng cho việc khai thác kinh doanh”, TS. Trần Xuân Lượng - Phó viện trưởng Viện nghiên cứu, đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam - nhìn nhận.

Vinhomes Hải Vân Bay hấp dẫn khách hàng nhờ chất lượng sống - nghỉ dưỡng biển vượt trội và triển vọng khai thác sinh lời không giới hạn

Nếu sản phẩm độc bản là điều kiện cần, thì uy tín thương hiệu lại là điều kiện đủ để rút ngắn quá trình ra quyết định của người mua. Là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, Vinhomes đóng vai trò như một “bảo chứng niềm tin”, giúp khách hàng sẵn sàng hành động ngay cả khi chưa trực tiếp trải nghiệm.

“Người mua Vinhomes Hải Vân Bay tin vào vị thế và uy tín của Vinhomes. Khi Vinhomes nói, khách tin tưởng đó là thông tin chính xác. Khi nỗi lo lắng không còn, việc ra quyết định sẽ rất nhanh chóng”, ông Trần Trọng Vũ phân tích.

Niềm tin này tiếp tục được củng cố bằng tiến độ triển khai thực tế. Khởi công từ tháng 6/2025, dự án đang được thi công với tốc độ cao. Các hạng mục trọng điểm như VinWonders Hải Vân, khu thấp tầng, khách sạn và các tòa căn hộ đầu tiên dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027.

Đáng chú ý, Vinhomes đang áp dụng chính sách “5 năm không lo lãi suất”, trực tiếp giảm áp lực tài chính cho khách hàng. Trong 18-36 tháng đầu, lãi suất chỉ từ 3,3% đến 7,8%/năm; giai đoạn sau được khống chế trần tối đa 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo. Nếu lãi suất thị trường vượt ngưỡng này, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả.

“Để tái lập kỳ tích của Vinhomes, các chủ đầu tư phải sở hữu đồng thời: Thương hiệu mạnh, năng lực tốt, minh bạch hoá và cam kết trách nhiệm. Vinhomes đã minh chứng tất cả trong quá trình phát triển hơn 1 thập kỷ trên thị trường bất động sản Việt Nam”, TS. Trần Xuân Lượng bình luận.