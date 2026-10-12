Điều gì xảy ra khi Bitcoin có thể mua cà phê?

Trong thực tế, những giao dịch Bitcoin lớp thứ nhất không dành cho việc mua bán tức thì.

Mua cà phê bằng Bitcoin

Quy trình thanh toán giao dịch Bitcoin là nhất quán và không xảy ra thường xuyên. Hãy cùng xem ví dụ về việc cố sử dụng BTC (đơn vị tiền tệ Bitcoin) để mua hàng. Một người phụ nữ bước vào quán cà phê để mua một ly cà phê. Quán cà phê chấp nhận thanh toán bằng BTC và thu 15.000 sat (0.00015 BTC hay tương ứng với 5 đôla) cho ly cà phê. Người phụ nữ trả tiền bằng ví Bitcoin trên điện thoại thông minh của cô ấy nhưng giao dịch không được xác minh về mặt kỹ thuật cho đến khi nó được người dùng Bitcoin khai thác trong một khối.

Liệu nhân viên quán cà phê có bắt người phụ nữ chờ 10 phút trước khi đưa ly cà phê cho cô ấy? Vì việc khai thác là một quá trình ngẫu nhiên nên sẽ thế nào nếu khối tiếp theo không được khai thác trong vòng 1 giờ đồng hồ? Quán cà phê có hai sự lựa chọn. Họ có thể chấp nhận giao dịch chưa được xác nhận của người phụ nữ nhưng họ không thể tin vào số tiền họ được nhận cho đến khi khối tiếp theo được khai thác (sổ cái chung của Bitcoin vẫn chưa cập nhật giao dịch mua cà phê).

Mặt khác, quán cà phê yêu cầu giao dịch phải được thêm vào blockchain của Bitcoin trước khi đưa ly cà phê cho khách. Đây là một kỳ vọng hoàn toàn không thực tế và đã dẫn đến những lời chỉ trích sai lệch của đám đông đối với Bitcoin: hệ thống quá chậm để hoạt động như một phương tiện thanh toán.

Những giao dịch Bitcoin lớp thứ nhất không dành cho việc mua bán tức thì; chúng được thiết kế để giữ cho toàn bộ mạng lưới người ngang cấp toàn cầu. Ảnh: GothRider Coffee.

Trong thực tế, những giao dịch Bitcoin lớp thứ nhất không dành cho việc mua bán tức thì; chúng được thiết kế để giữ cho toàn bộ mạng lưới người ngang cấp toàn cầu luôn thống nhất về trạng thái sổ cái của Bitcoin.

Tuy nhiên, Bitcoin cuối cùng sẽ thay đổi biệt danh của mình như một hệ thống chậm chạp nhiều năm sau với sự ra đời của Lightning Network, được nói đến ở chương tiếp theo.

Nếu Bitcoin không được dùng để mua cà phê, vậy nó dùng cho việc gì? Bitcoin được hầu hết mọi người sử dụng như một cách trung lập, không chịu tác động của các bên để lưu trữ tiền. Nói đến ví dụ về người được công nghệ Bitcoin tiếp thêm nhiều sức mạnh nhất. Thử tưởng tượng một người phụ nữ trẻ ở Nigeria. Cô ấy sống trong một làng quê xa xôi và là một nhà thiết kế đồ hoạ tài năng. Nếu cô ấy có thể tìm một công việc tự do trên mạng, cô ấy có thể kiếm tiền để nuôi gia đình.

Nhưng làm sao cô ấy có thể dùng những phương pháp thanh toán truyền thống để nhận tiền lương? Cô ấy không có tài khoản ngân hàng và không thể nhận tiền mặt thông qua chuyển phát nhanh quốc tế. Bitcoin là sự lựa chọn tốt nhất cho cô ấy.

Sử dụng chiếc ví của điện thoại thông minh, cô ấy có thể tạo ra địa chỉ BTC cho bản thân, gửi nó cho khách hàng ở Zurich và nhận tiền. Cô ấy không quan tâm giao dịch mất 10 phút để xác nhận; nếu không có Bitcoin thì cô ấy không thể kiếm được đồng tiền nào.

Với ví dụ này, chúng ta có thể thấy rõ ràng công nghệ Bitcoin đã tác động nhiều như thế nào. Mọi người ở Mỹ và châu Âu đã mua BTC vì những lý do đầu cơ có thể đang gây ảnh hưởng đến sự chấp nhận của toàn thế giới thông qua việc góp phần làm tăng giá trị thị trường, nhưng mọi người ở Mỹ Latin, châu Phi và Trung Đông với những đồng tiền địa phương đầy nghi hoặc và nền ngân hàng không đáng tin rất cần đến một đồng tiền kỹ thuật số trung lập như Bitcoin.