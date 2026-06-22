Điều gì tạo nên hàng rào phòng vệ đa lớp của cơ thể bé?

Cơ thể bé được trang bị mạng lưới phòng vệ đa lớp, được tổ chức chặt chẽ với sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều cơ quan và cần nuôi dưỡng đúng cách từ những năm đầu đời.

Hiểu rõ nguyên lý vận hành bên trong mạng lưới này, phụ huynh sẽ tìm ra giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho con.

Giải mã “mạng lưới phòng thủ” tự nhiên của cơ thể

Để tiến sâu vào bên trong cơ thể và gây ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, nhân tố gây hại phải vượt qua chuỗi cơ chế ngăn chặn sinh học phức tạp. Lớp đầu tiên là da và niêm mạc tại đường hô hấp, đường tiêu hóa. Đây được xem như “tuyến phòng thủ” bên ngoài, giúp ngăn cản tác nhân bất lợi xâm nhập vào cơ thể. Khi lớp bảo vệ này hoạt động hiệu quả, nguy cơ tiếp xúc yếu tố gây hại cũng được hạn chế.

Bên dưới lớp phòng vệ đó là hệ thống tế bào chuyên trách có nhiệm vụ nhận diện yếu tố lạ xuất hiện trong cơ thể và kích hoạt phản ứng bảo vệ phù hợp. Cơ chế này vận hành liên tục mỗi ngày, giúp cơ thể thích nghi môi trường sống luôn thay đổi.

Một cơ thể khỏe mạnh bắt đầu từ những lớp bảo vệ hoạt động âm thầm mỗi ngày.

Trong mạng lưới phòng vệ tự nhiên, đường tiêu hóa giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Theo Nature Reviews Immunology, phần lớn hoạt động liên quan đến đề kháng của cơ thể diễn ra tại đường ruột vì nơi đây tập trung nhiều mô lympho liên quan đến miễn dịch niêm mạc và diễn ra nhiều hoạt động tương tác giữa hệ miễn dịch, hệ vi sinh vật đường ruột và tác nhân từ môi trường.

Tuy nhiên, khác với người trưởng thành, cơ chế bảo vệ của bé khá non nớt, đang trong quá trình hoàn thiện. Chưa kể cùng môi trường sống, khả năng thích nghi của mỗi bé có thể khác nhau, do nền tảng sức khỏe khác nhau. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc chăm sóc đề kháng cần được thực hiện từ sớm.

Đầu tư toàn diện để củng cố đề kháng cho con

Nếu xem đề kháng là hàng rào phòng vệ đa lớp, việc chăm sóc đề kháng cho con cần được nhìn nhận toàn diện hơn. Mỗi lớp bảo vệ trong cơ thể đều cần điều kiện phù hợp để duy trì hoạt động ổn định, từ nguồn dinh dưỡng hàng ngày đến môi trường sống và nếp sinh hoạt của bé.

Trong đó, dinh dưỡng là yếu tố có thể tác động trực tiếp đến nhiều lớp phòng vệ cùng lúc. Các mô niêm mạc, hệ vi sinh đường ruột hay hoạt động của tế bào bảo vệ cơ thể đều cần được nuôi dưỡng từ nguồn dưỡng chất phù hợp. Vì vậy, bên cạnh 4 nhóm chất quan trọng gồm protein, đường bột, chất béo, vitamin và khoáng chất, chế độ ăn của bé cần bảo đảm đủ vi chất thiết yếu như kẽm, selen, vitamin nhóm B cùng nguồn protein chất lượng. Những dưỡng chất này có nhiều trong thịt bò, thịt heo nạc, thịt gà, cá, tôm, cua, trứng, sữa và sản phẩm từ sữa. Ngoài ra, các loại đậu, ngũ cốc nguyên cám và một số loại hạt cũng góp phần bổ sung vitamin nhóm B, kẽm và protein cho bé. Đây là những dưỡng chất tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa, tăng trưởng và duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.

Kẽm, selen, vitamin nhóm B và protein chất lượng là dưỡng chất quan trọng góp phần nuôi dưỡng các lớp phòng vệ tự nhiên của cơ thể bé.

Trong nhóm hoạt chất sinh học được nghiên cứu nhiều gần đây, lactoferrin gây chú ý nhờ khả năng tham gia vào nhiều mắt xích trong hệ thống phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy lactoferrin có khả năng liên kết với sắt tự do, từ đó hạn chế điều kiện phát triển của một số vi sinh vật bất lợi. Bên cạnh đó, hoạt chất này còn liên quan đến việc hỗ trợ duy trì hàng rào bảo vệ đường ruột và góp phần cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.

Tiếp cận từ góc nhìn này, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được phát triển với phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24h chứa kháng thể IgG và công thức FDI (HMO + FOS).

Trong đó, lactoferrin đóng vai trò hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể, kết hợp sữa non 24h chứa kháng thể IgG cung cấp hoạt chất sinh học tự nhiên. Đồng thời, công thức FDI (HMO + FOS) góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi và chăm sóc môi trường đường ruột. Sự kết hợp này phản ánh đúng cách cơ thể vận hành hệ thống phòng vệ nhiều lớp - nơi các cơ chế bảo vệ khác nhau cùng phối hợp để tạo nên nền tảng đề kháng vững vàng cho bé.

Với sự kết hợp giữa lactoferrin, sữa non 24h chứa kháng thể IgG và công thức FDI (HMO + FOS), sản phẩm hướng đến chăm sóc đồng thời hô hấp và tiêu hóa cho bé.

Bên cạnh dinh dưỡng, môi trường sống cũng tác động trực tiếp đến lớp phòng vệ đầu tiên. Không gian sống sạch sẽ, thông thoáng, thói quen vệ sinh tay thường xuyên, vệ sinh đồ chơi và vật dụng tiếp xúc hàng ngày giúp hạn chế lượng tác nhân bất lợi mà bé phải tiếp xúc. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), rửa tay bằng xà phòng và nước sạch là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ lây lan nhiều bệnh truyền nhiễm thường gặp.

Thời gian dành cho hoạt động tự nhiên cũng là yếu tố cần được quan tâm. Tắm nắng hợp lý, vui chơi ngoài trời, vận động phù hợp lứa tuổi và duy trì giấc ngủ đầy đủ giúp cơ thể vận hành nhịp nhàng hơn. Các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhấn mạnh vai trò của vận động và giấc ngủ trong việc hỗ trợ sức khỏe tổng thể của bé trong những năm đầu đời.

Khi dinh dưỡng, môi trường sống và nếp sinh hoạt được chăm sóc đồng đều, hàng rào phòng vệ tự nhiên của cơ thể có thêm điều kiện để hoạt động hiệu quả. Đề kháng của bé là kết quả của nhiều lớp bảo vệ phối hợp hoạt động, vì vậy việc chăm sóc những lớp phòng vệ ấy từ sớm là nền tảng giúp bé lớn lên khỏe mạnh và thích nghi tốt hơn với môi trường sống.