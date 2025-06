Điều gì sẽ đến sau cơn sốt G-Dragon diễn dưới mưa ở sân Mỹ Đình

Đêm nhạc có G-Dragon, CL, DPR IAN được tổ chức tại sân Mỹ Đình vào tối 21/6 tạo thêm niềm tin cho fan Kpop ở Việt Nam sau hàng loạt concert bị hủy bỏ.

Đêm nhạc có G-Dragon, CL, DPR IAN, Tempest và TripleS vừa diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với lượng khán giả ước tính lên tới 40.000 người. Dư âm của chương trình, đặc biệt các phần trình diễn của G-Dragon hay DPR IAN vẫn phủ sóng mạng xã hội. Thành công của chương trình tạo tiền đề để những concert Kpop có thể diễn ra tại Việt Nam vào thời gian tới.

Tương lai Kpop ở Việt Nam sau concert có G-Dragon

Trước đây, fan Việt liên tiếp đón tin các concert Kpop bị huỷ. K-Pop Open Air #2 được thông báo diễn ra ngày 23-24/12/2023 tại sân Mỹ Đình, tức chỉ vài tháng sau thành công của concert BlackPink. Nhưng chỉ vài ngày trước khi đêm nhạc diễn ra, nó bị hủy đột ngột và đến nay, gần 2 năm trôi qua, hàng nghìn khán giả chưa được hoàn tiền vé.

Tiếp đó, K-Time Live In Hanoi được lên lịch diễn ra vào 16-17/11/2024 cũng tại sân Mỹ Đình với dàn nghệ sĩ gồm The New Six, Hyolin, Apink, Super Junior L.S.S, Super Junior D.E, TripleS, ONF, Hwasa… Tuy nhiên, sự kiện này chung số phận với K-Pop Open Air #2 và lý do được dự đoán là ế vé.

G-Dragon khuấy động sân vận động Mỹ Đình vào tối 21/6. Ảnh: @Xxxibgdrgn.

Hồi tháng 2, Sài Gòn Simple Love 2025 tại TP.HCM với danh sách nghệ sĩ gồm Baekhyun, Bang Yedam, BADVILLAIN... bị hủy chỉ 10 ngày trước khi diễn ra. BTC chọn địa điểm tổ chức có sức chứa khoảng 10.000 khán giả và từng phải giảm giá vé trước tình trạng ế ẩm. Thế nhưng, thời điểm thay đổi giá quá sát ngày sự kiện diễn ra lại gần dịp Tết Nguyên đán nên đêm nhạc không tránh khỏi tình trạng hủy bỏ.

Chứng kiến số phận của 3 đêm nhạc kể trên, khán giả từng mất hy vọng vào việc concert Kpop có thể diễn ra tại Việt Nam. Đến khi K-Star Spark in Vietnam 2025 được tổ chức thành công, khán giả mới có thêm niềm tin.

Đêm nhạc thậm chí tẩu tán hết vé ngay khi hệ thống mở bán. Tối 21/6, bất chấp thời tiết xấu, mưa lớn, sân vận động Mỹ Đình vẫn được lấp đầy bởi hàng chục nghìn khán giả. Số khán giả thưởng thức đêm nhạc được cho là khoảng 40.000 người dù BTC chưa công bố con số cụ thể. Giá vé cho đêm nhạc này dao động từ 1 triệu đồng tới 6,5 triệu đồng.

Đặc biệt, mạng xã hội đang xôn xao thông tin G-Dragon tổ chức concert vào đầu tháng 11 cũng tại sân vận động Mỹ Đình.

Thông tin này đã lan truyền trên mạng xã hội từ tháng 5. Mới đây, một tài khoản được cho là CEO của Applewood tại Việt Nam lên tiếng thông báo: “Übermensch G-Dragon Hanoi. 8-9 November 2025”. Rapper sinh năm 1988 lẫn công ty quản lý chưa xác nhận nhưng khán giả Việt đang rất háo hức.

Ngoài ra, còn có thông tin nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc BTS cũng tổ chức concert ở Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin này càng mù mờ và ít dữ liệu hơn so với concert của G-Dragon.

Những tín hiệu trên khiến người hâm mộ có thêm niềm tin và sự mong đợi về việc sao Kpop đến Việt Nam biểu diễn nhiều hơn sau hàng loạt concert đã bị hủy bỏ.

Còn quá sớm để hy vọng?

Thực tế trong suốt những năm qua, fan Việt đã trải qua đủ trạng thái cảm xúc khi mong đợi các concert Kpop diễn ra ở Việt Nam. Sau thành công vang dội của concert BlackPink với lượng khán giả lên tới hơn 60.000 người ở sân Mỹ Đình hồi tháng 7/2023, fan những tưởng sao Hàn giờ đây sẽ ồ ạt đến biểu diễn tại Việt Nam. Thế nhưng, họ nhanh chóng phải thất vọng bởi những sự kiện bị hủy bỏ kể trên.

Từ thực tế đó, có thể thấy mọi thứ chưa có gì chắc chắn khi nói về tương lai của những đêm nhạc Hàn tại Việt Nam. Để đảm bảo concert có thể diễn ra suôn sẻ, danh sách nghệ sĩ tham gia vẫn cần những cái tên đủ thu hút để bán được vé. Trong khi đó, số đó không quá nhiều, chỉ quanh quẩn vài cái tên như Big Bang, BlackPink, BTS…

Thời gian qua, nhiều ca sĩ, nhóm nhạc Hàn tổ chức thành công concert ở TP.HCM, chẳng hạn concert của BabyMonster vào đầu tháng 6, Daesung đầu tháng 5, đêm nhạc 2NE1 vào tháng 2, trước đó nữa có Super Show Spin-Off: Halftime của Super Junior diễn ra ngày 28/7/2024…

Tuy nhiên, những sự kiện kể trên đều được tổ chức tại địa điểm trong nhà với quy mô khoảng vài nghìn khán giả. Chẳng hạn, concert 2NE1 thu hút khoảng 16.000 khán giả cho 2 đêm ở TP.HCM.

BabyMonster vẫn là gương mặt khá mới, khó có thể tẩu tán lượng vé lớn ở Việt Nam. Ảnh: YG Entertainment.

Tương tự, BabyMonster trong lần đầu tới Việt Nam biểu diễn chọn địa điểm có sức chứa khoảng 5.000 đến 8.000 người là SECC - Trung Tâm Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn. Thế nhưng, ngay cả khi tổ chức đêm nhạc quy mô không quá lớn, BabyMonster cũng phải đối mặt với tình trạng bán vé chậm.

Mở bán vào 30/3 nhưng sau một tuần, không có bất cứ hạng vé nào của sự kiện được bán hết. Ban đầu, ê-kíp bán toàn bộ vé đứng với mức giá dao động từ 2,8 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng. Sau đó, phía BTC phải đổi thành ghế ngồi đồng thời bổ sung thêm hạng vé CAT 4 có giá 1,8 triệu đồng. Tới 30/4, BTC thông báo giảm 30,4% giá vé trong khoảng thời gian 21/4-4/5.

Với tình hình trên, dễ nhận thấy, để các đêm nhạc Hàn được tổ chức thành công ở Việt Nam hiện tại, đầu tiên là cần có quy mô phù hợp. Hoặc trong trường hợp quy mô lớn, sân vận động với sức chứa 30.000-40.000 người thì danh sách nghệ sĩ biểu diễn phải đủ nổi tiếng, đông fan ở Việt Nam.

Ba đêm nhạc đã bị hủy thời gian qua đều có điểm chung là danh sách ca sĩ chưa đủ hấp dẫn.

K-Time Live In Hanoi được lên lịch diễn ra tại sân Mỹ Đình gồm The New Six, Hyolin, Apink, Super Junior L.S.S, Super Junior D.E cho ngày 16/11/2024 và TripleS, ONF, Hwasa, Onew, Highlight ngày 17/11/2024. Super Junior đã tổ chức nhiều concert ở Việt Nam trong khi những tên tuổi còn lại đều khá mới hoặc chưa đủ đông fan để có thể giúp ban tổ chức bán hết vé.

Sài Gòn Simple Love 2025 hồi tháng 2 chọn địa điểm tổ chức nhỏ hơn, có sức chứa khoảng 10.000 người nhưng dàn nghệ sĩ gồm Baekhyun, Bang Yedam, BADVILLAIN hay Trúc Nhân, Bảo Anh, Tăng Duy Tân, Ricky Star, RHYDER, HURRYKNG… cũng khó để bán được lượng vé lên tới 10.000.

Do đó, concert Kpop vẫn có thể diễn ra ở Việt Nam trong tương lai nhưng trong trường hợp quy mô, mức vé phù hợp hoặc quy tụ những cái tên đủ hấp dẫn với khán giả.