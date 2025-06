Điểm trừ của các em xinh

Trong chương trình Em xinh "say hi", các ca sĩ dường như đang phải cố gồng để quăng miếng giải trí dù đôi khi nó lạc quẻ và nhạt nhòa.

Tập 3 của Em xinh “say hi” kéo dài tới 5 tiếng rưỡi, có thể nói là kỷ lục trong số các chương trình âm nhạc. Tập 4 chỉ có 4 tiết mục âm nhạc cũng kéo dài tới 2 tiếng rưỡi. Em xinh “say hi” đang thành công trên mọi phương diện, từ độ lan tỏa của âm nhạc tới nhận diện, bàn tán cao trên mạng xã hội.

Nhưng chương trình lại đang hơi sa đà vào những phần trò chuyện, giao lưu, cụ thể là “gáy” của các em xinh, dù đôi khi các phần tương tác hơi nhạt, lạc quẻ.

Mảng miếng từ Anh Tú Atus

Kiểu tự tin, thậm chí hơi khoe mẽ không lạ trong âm nhạc, đặc biệt giới hip hop nhưng tới Anh trai “say hi”, cụ thể là với Anh Tú Atus, nó càng nổi tiếng. Đến mức, Anh Tú Atus gần như dẫn đầu và khởi xướng “văn hóa” mới cho các anh trai trong chương trình là “gáy”.

“Gáy” ở đây được hiểu là sự tự tin và sĩ vào khả năng của bản thân, đôi khi kèm theo những câu từ công kích, chê bai đối thủ nhưng theo hướng hài hước, dí dỏm.

Không quá lời khi nói Anh Tú Atus với phong cách “gáy” đầy tự tin và hài hước trong Anh trai “say hi” đã trở thành hiện tượng, giúp anh thu hút lượng fan lớn. “Văn hóa gáy” không chỉ là mảng miếng giải trí mà còn tạo chìa khóa giúp anh bứt phá giữa một tập thể toàn anh trai tài năng, điển trai như Anh trai “say hi”.

Anh Tú Atus khởi xướng tinh thần "gáy" trong Anh trai "say hi". Ảnh: FBNV.

Thuật ngữ “gáy” phổ biến trên mạng xã hội, ám chỉ sự tự hào, khoe khoang, tự cao nhưng ở Anh Tú, nó mang màu sắc vui vẻ, gần gũi, tạo tiếng cười và kết nối mọi người. Thậm chí, team Anh Tú Atus còn làm ra ca khúc Ngạo nghễ với tinh thần và nội dung chính là “gáy”.

Anh Tú Atus từng giải thích với Tri Thức - Znews “gáy” là mảng miếng và cũng là động lực giúp tinh thần của các anh em vững vàng hơn.

Lúc đầu, khi vào phim trường và gặp 29 anh em con lại, tất cả rất ít nói chuyện với nhau nên Anh Tú muốn khuấy động không khí, giúp mọi người thoải mái hơn.

“Mọi người khá rụt rè và dè dặt, chỉ có những người đã làm nghề lâu năm hoặc được khán giả biết đến mới nói chuyện nhiều hơn. Còn những anh em mới như Dương Domic, Hùng Huỳnh rất ít nói. Chính vì nhìn thấy các bạn ít nói như vậy, tôi cố gắng tìm ra trò nào đó để kết nối được các anh em, giúp mọi người tự tin hơn, có động lực hơn. ‘Gáy và sĩ’ là thứ tôi thấy phù hợp nhất, vừa giúp anh em hoàn thiện bản thân, tự tin hơn vừa có câu chuyện để tương tác với máy quay”, anh giải thích.

Quả thực, sự hoạt ngôn và “gáy” của Anh Tú Atus rất hiệu quả, đầu tiên là với cá nhân anh. Nó giúp Anh Tú Atus chiếm sóng nhiều trong thời lượng chương trình và cũng nhờ thế tăng mạnh độ thảo luận, lượng người hâm mộ.

Trước Anh trai “say hi”, Anh Tú mờ nhạt trong âm nhạc. Thay vào đó, anh tạo dấu ấn nhờ vai diễn trong các phim truyền hình, điện ảnh hơn. Chính sự hài hước, duyên dáng ở Anh trai “say hi” giúp anh lột xác, thu hút thêm hàng trăm nghìn người theo dõi trên trang cá nhân.

Tiếp đó, “văn hóa” gáy cũng lan rộng trong chương trình Anh trai “say hi” và các anh trai dần hoạt ngôn, tự tin, thoải mái “khoe” trình độ của bản thân nhiều hơn.

Khoảnh khắc ngượng ngùng của Em xinh "say hi"

Từ thành công của Anh trai “say hi”, đến phiên bản nữ là Em xinh “say hi”, các nghệ sĩ thoải mái hơn trong việc khoe bản thân. Ngay từ tập đầu, không chỉ một vài cá nhân mà có lẽ phần đông em xinh tự tin “gáy”, sĩ về bản thân và không ngại “dìm” các đội đối thủ.

“Hôm nay, em nghĩ đội em về nhất”, “Bọn em mặc rất nhiều đồ màu vàng để cho thấy bọn em rất giàu. Không chỉ giàu về tiền bạc mà còn cả ý tưởng”, “Bọn em không cần đao, búa, gươm mà dùng sự tinh tế để chiến đấu”, “Màu trắng là màu của top 1 trending”, “Team toàn nhạc sĩ - top 1 trending không phải nghĩ”, “Team Phương Mỹ Chi diễn Hề hay thế, nhưng gặp team Red Flag, tất cả chỉ còn là trò hề”... chỉ là rất ít trong vô vàn tuyên bố mang tính flex của các em xinh.

Đương nhiên, việc “gáy” chỉ là mảng miếng để tạo tính giải trí, thảo luận cho các em xinh cũng như chương trình. Tuy nhiên, có vẻ chương trình hơi quá sa đà vào kiểu tương tác này. Gần như tập nào cũng dành hàng chục phút mở đầu tập cho những màn flex của các đội khác nhau. Dẫn đến, nội dung nhiều lúc dài dòng, lan man.

Màn flex của em xinh Yeolan không được hưởng ứng. Ảnh: FBNV.

Chưa kể, các phần tương tác không phải lúc nào cũng hấp dẫn. Nhiều em xinh cố tạo mảng miếng nhưng không gây cười.

Chẳng hạn, trong tập 4, Vũ Thảo My giới thiệu về đội cô: “Hôm nay anh Thành thấy mặt em lo lắng không. Em đang rất lo lắng cho tất cả các đội còn lại bởi bài của nhóm em quá hay”. Vũ Thảo My tuyên bố nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Phải đến khi Vũ Thảo My kêu gọi, các em xinh khác mới hưởng ứng. Tiếp đó, Vũ Thảo My lại tung miếng bằng 2 câu thơ: “Đầu lòng 2 ả tố nga, Miu Lê là chị, em là Thảo My”. Trước mảng miếng có phần nhạt nhòa của Vũ Thảo My, Miu Lê chỉ còn biết im lặng và làm hành động ngã gục ra sân khấu.

Han Sara thừa nhận bản thân rất áp lực và ám ảnh mỗi khi mở miệng vì sợ "rớt miếng". Và điều cô lo sợ trở thành sự thật. Cụ thể, khi Han Sara nói: "Em cảm thấy đội Phương Mỹ Chi không phải dạng vừa. Nhưng khi đội Chi thấy được đoạn drop của tụi em, Phương Mỹ Chi cũng phải mở miệng ra ‘wow’ mà thôi", thì đáp lại cô chỉ là biểu cảm ngỡ ngàng, không biết nên phản ứng sao từ Trấn Thành lẫn các em xinh khác.

Cùng trong team Han Sara, Yeolan cũng chọn đội biểu diễn trước cô là Phương Mỹ Chi để “tấn công”. Yeolan tuyên bố: "Team Phương Mỹ Chi diễn Hề hay thế, nhưng gặp team Red Flag chỉ còn là... trò hề".

Chứng kiến màn gieo vần để battle nhưng nhạt nhẽo, lạc quẻ của Yeolan, Han Sara, một số ý kiến cho rằng các em xinh dường như đang phải cố gồng mình để tạo mảng miếng giải trí nhưng lại chưa hiệu quả, thậm chí có phần kỳ quặc, ngượng ngùng.