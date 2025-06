Lương Bằng Quang cho biết anh và Ngân 98 nhập viện từ sáng 23/6 vì kiệt sức.

Lương Bằng Quang cho biết anh và Ngân 98 nhập viện vào sáng 23/6. Ngân 98 bị khó thở kéo dài nhiều tháng qua, trong khi Lương Bằng Quang bị đau nửa đầu. Do đó, ngay khi hoàn tất lịch trình biểu diễn ở nước ngoài và trở về TP.HCM, họ nhập viện để kiểm tra sức khỏe, truyền nước. Lương Bằng Quang chia sẻ anh và Ngân 98 đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe tại bệnh viện.

Cả hai được kết luận kiệt sức do lịch trình công việc dày đặc. Tới sáng 24/6, họ sẽ được bác sĩ thực hiện thêm một số xét nghiệm. Theo Lương Bằng Quang, có thể, Ngân 98 phải nằm viện thêm vài ngày mới được về nhà.

Lương Bằng Quang nhập viện do kiệt sức. Ảnh: FBNV.

Tối 23/6, Lương Bằng Quang chia sẻ hình ảnh trong bệnh viện. Anh viết: “Máy móc còn cần bảo trì, huống chi là tụi mình. Đừng lo nhé, nghỉ vài hôm là lại căng tràn năng lượng trở lại liền".

Thời gian qua, Ngân 98 vướng loạt ồn ào.

Cuối tháng 5, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết sẽ kiểm tra các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh cãi về nghi vấn các sản phẩm chứa chất cấm. Một số sản phẩm liên quan đến DJ Ngân 98 là Super Detox X3, X7 Plus và X1000 được rao bán trên các sàn thương mại điện tử với giá từ vài trăm nghìn đến gần một triệu đồng mỗi hộp.

Lương Bằng Quang sinh năm 1982, là ca sĩ, nhạc sĩ của nhiều ca khúc như Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm, Chính em, Bờ vai cho em… Lương Bằng Quang và Ngân 98 đăng ký kết hôn vào 9/7/2024 sau 7 năm bên nhau.