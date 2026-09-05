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Tiền lương chưa bao giờ là tất cả

Cuốn sách của Fred Kofman phân tích mối quan hệ giữa nhân viên và công ty thông qua nhiều lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau. Tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất để một nhân viên quyết định gắn bó với công ty lâu dài. Môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển là những yếu tố quan trọng không kém, mà nhiều người cân nhắc khi lựa chọn nơi làm việc.

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Điều gì khiến nhân sự gắn bó với công ty?

  • Thứ bảy, 5/9/2026 14:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đa số nhân sự sẽ chọn gắn bó với công ty nhờ các yếu tố như tiền lương hay sự ổn định. Bên cạnh đó, cảm giác tự hào, được cấp trên trọng dụng cũng giúp nhân sự gắn bó hơn.

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Cảm giác tự hào khi được cấp trên trọng dụng giúp nhiều nhân sự gắn bó với công ty. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Seoul chưa biết đến.

Gần 90% lực lượng lao động toàn cầu (và có thể lên đến 98% ở một số quốc gia) vẫn đang thiếu gắn bó với công ty của họ. Điều này thật sự khó hiểu, phải không?

Việc một tổ chức thiếu gắn bó phải cạnh tranh với một tổ chức gắn bó cũng giống như một con la phải chạy đua với một con ngựa giống thuần chủng vậy.

Nhưng làm thế nào các tổ chức thiếu gắn bó, cùng các nhà lãnh đạo và văn hóa của họ vẫn tồn tại? Họ lẽ ra nên tuyệt chủng từ lâu rồi mới phải.

Có hai lý do cho sự giễu nhại học thuyết Darwin này. Thứ nhất là quan niệm sai lầm cho rằng tiền là thứ con người mong muốn nhất, một quan niệm đã ăn sâu vào cách thức điều hành các tổ chức. Thứ hai là chiếc lồng tâm lý mà đa số mọi người đều bị nhốt bên trong.

Các nhà lãnh đạo siêu việt biết rằng một khi các nhu cầu của con người đã được thỏa mãn thì họ không dễ gì bị đồng tiền làm cho lay chuyển, mà họ sẽ lay chuyển trước những mục đích có ý nghĩa, các nguyên tắc đạo đức, những con người quan trọng và năng lực làm chủ bản thân.

Họ hiểu rằng mình không thể đong đưa củ cà rốt hay lăm le cây gậy trước mặt mọi người và kỳ vọng sẽ nhận được bất cứ thứ gì ngoài sự phục tùng gượng ép.

Sau 30 năm cố gắng giải quyết các vấn đề về tình trạng thiếu gắn bó, gây rối tổ chức, thông tin sai lệch và vỡ mộng thông qua các công cụ kinh tế tiêu chuẩn, tôi phải thừa nhận rằng mình đã thất bại. Những vấn đề khó nhằn này đòi hỏi một cách tiếp cận mềm mỏng.

Với câu hỏi “Làm thế nào để thúc đẩy mọi người?”, câu trả lời có vẻ như xuất phát từ mặt kinh tế, nhưng thực ra nó lại là vấn đề về tâm lý học. Câu trả lời này liên quan đến hành trình tìm kiếm ý nghĩa và sự ưu việt.

Khi một nhà lãnh đạo tập trung vào khát khao sống còn này, cụ thể là tạo cơ hội cho nhân viên cấp dưới hình thành nên bản sắc cá nhân và bản sắc tập thể, trở thành một người mà họ thấy tự hào, trong một đội ngũ mà họ tự hào khi được thuộc về, thì nhà lãnh đạo ấy đã tiếp cận được nguồn tài nguyên quý giá nhất: Những nhân sự đầy gắn bó.

Fred Kofman/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

Gắn bó Ngựa giống Thuyết tiến hóa Lay chuyển Thuần chủng Công ty

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