Điều gì giúp Delia Owens viết nên kiệt tác đầu tay ở tuổi 70?

Từ bỏ công việc gắn liền suốt 20 năm và tạo ra kiệt tác đầu tay ở tuổi 70, nhà văn Delia Owens chứng minh thành công không bị giới hạn bởi tuổi tác, nghề nghiệp hay thể loại.

Tác giả người Mỹ Delia Owens. Ảnh: Bénédicte Roscot.

Năm 2018, Where the Crawdads Sing (Xa ngoài kia nơi loài tôm hát), cuốn tiểu thuyết đầu tay của nữ tác giả gần 70 tuổi Delia Owens, trở thành hiện tượng xuất bản, nhiều tuần liền lọt vào danh sách best-seller của New York Times. Nữ diễn viên đoạt Oscar Reese Witherspoon đã mua bản quyền để chuyển thể thành bộ phim cùng tên và trở thành hiện tượng phòng vé lúc bấy giờ.

Đáng nói ở đây, điều thực sự làm nên thành công ấn tượng của nữ nhà văn người Mỹ chính là bà có cuộc sống rời xa "ánh đèn" văn chương quá lâu trước đó.

Cuộc sống hoang dã

Trước khi vươn tới đỉnh cao với cuốn tiểu thuyết, Delia Owens là nhà khoa học và nhà bảo tồn động vật hoang dã. Bà đã dành hơn 20 năm sống và làm việc tại một số vùng xa xôi nhất của châu Phi, bao gồm sa mạc Kalahari, nơi bà và chồng cùng sống và trải nghiệm với sư tử, linh cẩu và voi.

Họ cùng nhau đồng sáng tác một số hồi ký, bao gồm Cry of the Kalahari, The Eye of the Elephant và Secrets of the Savanna. Những cuốn sách này cho thấy mối liên hệ sâu sắc của Owens với thiên nhiên và kỹ năng quan sát, những đặc điểm sau này định hình nên vẻ đẹp trữ tình trong tiểu thuyết của bà.

Mặc dù thành công trong lĩnh vực viết về khoa học và thiên nhiên, Owens vẫn luôn ấp ủ một tham vọng bí mật: viết tiểu thuyết.

Cuốn Xa ngoài kia nơi loài tôm hát của Delia Owens. Ảnh: NXB Trẻ.

Từ bỏ sự nghiệp để viết tiểu thuyết

Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, thực địa và trải nghiệm, Owens quyết định thực hiện một bước nhảy vọt mà ít ai dám làm. Bà từ bỏ sự nghiệp khoa học và chuyển hướng sang sáng tác. Sinh sống ở Bắc Carolina, bà viết Where the Crawdads Sing, lấy cảm hứng từ nền tảng sinh thái học và hiểu biết của bà về sự cô đơn.

Viết ở cuối độ tuổi 60 và khi cuốn sách được xuất bản vào năm 2018, tác giả đã 70 tuổi. Khả năng một cuốn tiểu thuyết đầu tay đạt được thành công lớn ở giai đoạn đó trong cuộc đời rất mong manh. Nhưng câu chuyện của Owens và nữ anh hùng của bà đã thách thức các chuẩn mực cuộc sống.

Câu chuyện xúc động

Lấy bối cảnh ở vùng đầm lầy Bắc Carolina, Where the Crawdads Sing kể về cuộc đời của Kya Clark, một cô gái ẩn dật bị gia đình bỏ rơi và được nuôi dưỡng trong thế giới hoang dã. Cuốn tiểu thuyết kết hợp nhuần nhuyễn giữa cuộc sống khắc nghiệt mà cũng đầy chất thơ của Kya ở đầm lầy và bí ẩn vụ án mạng tại nơi đây.

Vì Kya gần như phải đơn độc sinh tồn nơi hoang dã, tự nhiên đã trở thành người bạn, người mẹ, người thầy của cô bé. Đó là một thiên nhiên rất đẹp, tráng lệ và huyền bí, trù phú mà khắc nghiệt, tàn nhẫn nhưng lại dịu dàng.

Cuốn sách được xem là những kinh nghiệm rút ra từ chính cuộc sống của nhà văn Owens. Các nhà phê bình ca ngợi cách viết đầy cảm xúc và những mô tả đầy chất thơ về đầm lầy của cuốn sách. Trong khi độc giả trên toàn cầu dễ dàng bị cuốn hút, rung động với thiên nhiên, đồng cảm với các chủ đề về sự bỏ rơi, khả năng phục hồi và nỗi đau khi bị hiểu lầm.

Từ hiện tượng toàn cầu đến bản chuyển thể ăn khách

Những gì xảy ra tiếp theo nằm ngoài khả năng dự đoán của Owens hay ngành xuất bản.

Where the Crawdads Sing đã nằm trong danh sách sách bán chạy nhất của tờ New York Times suốt 58 tuần, bán được hơn 15 triệu bản và trở thành cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon vào năm 2019. Cuốn sách được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ và có được lượng độc giả trung thành thông qua phương pháp truyền miệng, câu lạc bộ sách và những bài đánh giá tích cực.

Thành công to lớn của nó cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của minh tinh Reese Witherspoon. Cô đã cùng công ty sản xuất của mình, Hello Sunshine, chuyển thể tiểu thuyết thành phim truyện phát hành năm 2022.

Owens, người từng sống biệt lập trong vùng đầm lầy nghiên cứu khoa học, giờ đây là tiếng nói đằng sau một trong những cuốn sách và bộ phim được bàn tán nhiều nhất trong thập kỷ.

Đối với Delia Owens, cuốn tiểu thuyết này không chỉ mở ra sự nghiệp viết lách mà còn định nghĩa lại toàn bộ cuộc đời bà. Bà đã chứng minh thành công không bị giới hạn bởi tuổi tác, nền tảng nghề nghiệp hay thể loại. Câu chuyện của bà gây được tiếng vang vì nó không xuất phát từ tham vọng văn chương mà từ cả một cuộc đời trải nghiệm, quan sát lặng lẽ và sự thật sâu sắc về mặt cảm xúc.