Điều gì đang xảy ra với dàn em xinh

Cả 2 concert của Em xinh “say hi” đều có tốc độ bán vé chậm hơn so với các anh trai dù chương trình cũng được đầu tư lớn về âm nhạc, sân khấu...

Em xinh “say hi” chuẩn bị tổ chức concert thứ 2 tại Hà Nội. Tuy nhiên, concert em xinh một lần nữa chứng minh sức hút của các nghệ sĩ nữ khó cân bằng với đồng nghiệp nam. 30 nghệ sĩ nữ ở nhiều độ tuổi, phong cách âm nhạc không đủ sức hấp dẫn khán giả như dàn anh trai. Dẫn đến concert thứ 2 bán vé chậm hơn hẳn các đêm nhạc của Anh trai “say hi”.

Các em xinh kém thu hút?

Trong bối cảnh thị trường giải trí Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ của các chương trình thực tế âm nhạc, hai show Anh trai “say hi” và Em xinh “say hi” đã trở thành hiện tượng, không chỉ tạo ra những bản hit viral mà còn kéo theo hàng loạt concert hoành tráng. Thế nhưng, khi concert Em xinh “say hi” sắp diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 11/10, tình trạng vé bán chậm hơn hẳn so với Anh trai “say hi”.

Tính đến chiều 9/10, tức 2 ngày trước khi sự kiện diễn ra, còn 8 hạng vé chưa bán hết. Vé xem Em xinh “say hi” tại Hà Nội có giá dao động từ 800.000 đồng tới 10 triệu đồng. Trong đó, một số hạng vé thấp nhất như GA A, GA B (800.000 đồng) hay CAT 3A và CAT 3B (900.000 đồng) vẫn còn.

Concert 2 của Em xinh "say hi" tiếp tục rơi vào tình trạng bán vé chậm hơn các anh trai.

Ở concert đầu tiên diễn ra ngày 13/9 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM, tình trạng tương tự cũng xảy ra. Vẫn với giá từ 800.000 đồng đến 10 triệu đồng, Em xinh “say hi” bán vé tương đối chậm, chỉ sold-out vài hạng mục trong ngày đầu.

Ngược lại, các concert đầu tiên của Anh trai “say hi” cháy vé chỉ sau vài giờ mở bán. Sang các concert cuối cùng, ngay cả khi tốc độ bán vé chậm hơn những ngày đầu, Anh trai “say hi” vẫn dễ dàng tẩu tán hàng chục nghìn vé ở tất cả các khu.

Trong những đêm đầu tiên, vé early-bird được săn lùng khốc liệt, thậm chí trên thị trường thứ cấp, giá bị đẩy lên gấp đôi hoặc hơn, với lượng khán giả lên đến hàng chục nghìn người mỗi đêm. Chỉ riêng 2 concert của chương trình diễn ra ngày 7/12/2024 và 9/12/2024 tại Hà Nội thu hút 90.000 khán giả (số liệu theo đơn vị bán vé).

Sự chênh lệch quá lớn này có lẽ đến yếu tố marketing và thời điểm. Anh trai “say hi” ra mắt sớm hơn, đã xây dựng được fandom trung thành qua mùa 1 và mùa 2 cũng đã chiếu được vài tập, khiến sức nóng lan tỏa mạnh mẽ. Trong khi đó, Em xinh “say hi” - dù chỉ cách vài tháng - lại phải đối mặt với sự phân tán sự chú ý, khi khán giả đã "nghiện" và chi khá nhiều tiền cho các concert anh trai trước đó. Nhưng sâu xa hơn, đây là câu chuyện về thiên kiến giới tính trong ngành giải trí Việt. Đây là điều dễ hiểu khi lượng fan trung thành, sẵn sàng bỏ tiền cho giới ca sĩ, thần tượng thường là nữ nhiều hơn.

Tình trạng bán vé chậm hơn xảy ra ở không chỉ ở em xinh mà cả các chị đẹp. Chị đẹp đạp gió chỉ có duy nhất một concert vào 12/4. Quy tụ phần đông nghệ sĩ 2 mùa với mức giá đa dạng, chia thành 26 khu vực, dao động từ 800.000 đồng tới 8 triệu đồng, thế nhưng concert Chị đẹp đạp gió bán vé vẫn chậm hơn hẳn Anh trai vượt ngàn chông gai.

3 ngày kể từ khi mở bán, vé của concert được bán hết ở một số hạng như Gió em (giá 2 triệu đồng), Chuyển mình rực rỡ 1, 2 và Màn đêm rực sáng 1, 2 (giá 800.000 đồng). Những hạng vé còn lại, kể cả hạng có mức giá thấp nhất như Ngôi sao (800.000 đồng) hay Thiên hà (1,2 triệu đồng) vẫn còn. Sau đó, các hạng vé còn lại cùng dần được bán hét cho đến ngày concert diễn ra. Không đến mức ế ẩm nhưng tốc độ bán vé của các chị đẹp là chậm hơn rõ ràng so với dàn anh tài.

Ồn ào trước thềm đêm nhạc

Ngoài vấn đề bán vé chậm, concert Em xinh “say hi” sát ngày diễn ra ở Hà Nội còn vướng ồn ào liên quan đến em xinh Miu Lê. Đêm nhạc thứ 2 chưa diễn ra, hành trình em xinh chưa hoàn toàn kết thúc nhưng Miu Lê đã có động thái được cho là rũ bỏ dấu ấn của cô trong chương trình này.

Cụ thể, trong nhóm trò chuyện với fan, nữ ca sĩ viết: “Mình thích mọi người gọi mình là Miu Lê, đừng có vế gì trước hết. Hành trình là em xinh kết thúc rồi, mình trở lại thành Miu Lê thôi. Miu Lê hoặc là Miu”.

Hành động của Miu Lê khiến một bộ phận khán giả, đặc biệt những ai yêu mến cô ở Em xinh “say hi” tiếc nuối, thất vọng. Họ cho rằng Miu Lê có thể chờ đến khi concert thứ 2 diễn ra mới lên tiếng.

Miu Lê có động thái gây tranh luận trước thềm concert 2 của Em xinh "say hi".

Sau đó, Miu Lê thu hồi những đoạn tin nhắn gây tranh cãi. Nữ ca sĩ giải thích thêm: “Bao nhiêu năm làm nghề, có người thương, người ghét, có người đồng hành từ hồi Miu mới vào nghề, có người yêu mến gần đây. Quan điểm của Miu là những hành trình trong tương lai của mình, Miu mong muốn cũng được mọi người bên cạnh, chứ không chỉ riêng ở một sản phẩm hay một chương trình nào đó nhất thời”.

Bên cạnh đó còn là tranh luận liên quan đến việc giảm giá vé. Theo đó, ê-kíp sản xuất, nhà tài trợ đưa ra mã giảm giá, thậm chí livestream để tặng mã cho khán giả. Nhờ đó, nhiều khán giả có thể mua vé với giá giảm đến 65%, tức vé 800.000 đồng chỉ còn 280.000 đồng sau khi áp rất nhiều mã khác nhau. Sự việc này khiến một số khán giả mua vé từ đầu với mức giá ban đầu bất bình, cảm thấy thiếu công bằng.