Điều động và bổ nhiệm hai tân lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược TW

Chiều 1/7, tại Hà Nội, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Theo Quyết định số 2143-QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Theo Quyết định số 2138-QĐNS/TW, Ban Bí thư quyết định ông Nguyễn Đức Hiển, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Chúc mừng hai tân Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang cho biết việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư có quyết định tăng cường đội ngũ lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương (trước đây là Ban Kinh tế Trung ương) thể hiện sự quan tâm của Đảng, các lãnh đạo cấp cao đến công tác nghiên cứu, tham mưu và hoạch định chính sách chiến lược; đồng thời, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026.

Trước tình cảm, sự gắn bó với hai địa phương dành cho các tân Phó trưởng Ban, đồng chí Trần Lưu Quang kỳ vọng, trong thời gian tới, sự phối hợp công tác giữa Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương với tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Cà Mau nói riêng, các địa phương trên cả nước nói chung, sẽ hiệu quả hơn nữa.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang mong muốn hai đồng chí Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Hiển sẽ tiếp cận nhanh với công việc, tham gia công tác lãnh đạo, chỉ đạo công việc của cơ quan để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là từ nay đến Đại hội XIV của Đảng.

Bày tỏ vinh dự khi được phân công công việc mới phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, tân Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh đây là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề tại cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách chiến lược, giải pháp lớn về kinh tế-xã hội và đặc biệt là những nhiệm vụ quan trọng và đột xuất.

Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sự phân công chỉ đạo của Trưởng ban, phối hợp chặt chẽ với các Phó trưởng Ban, đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao; luôn cầu thị, không ngừng tự hoàn thiện bản thân, tiếp nhận nhanh nhất công việc và nhiệm vụ được giao để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao trong giai đoạn tới, trước mắt là tham mưu để ban hành, triển khai các Nghị quyết trụ cột và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng.

Bày tỏ niềm vui khi được điều động trở lại Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, tân Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh, ông nhận thức rõ trách nhiệm trong công việc của Ban; nỗ lực, cầu thị và cố gắng thực hiện các công việc được giao, đáp ứng các công việc mới trong giai đoạn hiện nay.

Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo Ban và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công cũng như nhiệm vụ chung của Ban.

