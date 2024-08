Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 6 tỉnh, thành phía Nam

UBND TP.HCM vừa có quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Bảng giá đất thành phố. Theo đó, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM làm Chủ tịch Hội đồng. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng còn có 27 thành viên là lãnh đạo các sở, ban ngành TP.HCM. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định Bảng giá đất theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và Hội Nông dân thành phố tham gia phản biện tại các phiên họp của Hội đồng.

Ông Lâm Quang Quý vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm hỗ trợ kiều bào TP.HCM. Ông Quý là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM, Phó trưởng văn phòng luật sư Khai Quốc và là Ủy viên Ban Chấp hành của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM.

Thiếu tướng Võ Văn Thi - Phó Tư lệnh Quân khu 7 nghỉ chờ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2024 và đã bàn giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo ngành Hậu cần cho Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Ông Trịnh Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh vừa được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Phước từng giữ các chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh vừa bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương giữ chức Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Phạm Trung Chánh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Tây Ninh được UBND tỉnh Tây Ninh điều động, bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Công Thương thay ông Tuấn.

Ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Dành - Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa IX vừa được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Dành sinh năm 1966, trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, ông Dành đã trải qua nhiều vị trí, như: Kế toán trưởng, Giám đốc điều hành Quản lý Tài chính, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên - Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC Corp); Đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV; Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương; Bí thư Thị ủy Tân Uyên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh này từ ngày 1/9 tới.

Bà Thanh đã gắn bó với ngành tòa án nhiều năm. Đầu năm 2023, bà Thanh khi đang giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Dương thì được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh này.

Bà Phạm Thị Anh Thư, Giám đốc Sở Ngoại vụ được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Phước kể từ ngày 4/9.

Bà Huỳnh Thị Bé Năm, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước được điều động và bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước từ ngày 4/9.

Chị Nguyễn Trần Phương Hà, Trưởng ban Thanh thiếu niên trường học Tỉnh Đoàn Đồng Nai vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X.

Hai nhân sự gồm chị Phạm Thị Thu Thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn và anh Phạm Văn Trương, Bí thư Huyện Đoàn Tân Phú cũng được bầu vào Ban Chấp hành khóa X.

Ông Trần Thanh Toàn, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận, được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, với 100% đại biểu tán thành.

Ông Trần Thanh Toàn năm nay 45 tuổi, quê ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ông Toàn tốt nghiệp cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Toàn từng là cán bộ của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận, sau đó được điều động làm Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, trước khi làm Phó chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

