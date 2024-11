Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 3 tỉnh, thành phía Nam

Trong tuần qua, 3 tỉnh, thành phía Nam là TP.HCM, Bình Dương và Bình Phước đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định và hoa chúc mừng ông Trương Tuấn Anh. Ảnh: Ngô Tùng.

Chủ tịch TP.HCM trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm 6 cán bộ

Ông Trương Tuấn Anh, Chuyên viên cao cấp Văn phòng Chủ tịch nước (nguyên Trợ lý Chủ tịch nước), vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC), từ ngày 1/12.

Bà Lê Ngọc Thùy Trang, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM, đến làm công chức không qua thi tuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM, đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND quận 3, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP.HCM.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP.HCM, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký ban hành quyết định về việc hợp nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo thực hiện quyết định số 06 ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ thành Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố (gọi tắt: Ban Chỉ đạo)

Ban Chỉ đạo do ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, làm Trưởng ban. Ông Võ Văn Hoan và bà Trần Thị Diệu Thúy (cùng là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) làm Phó trưởng ban Thường trực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho ông Trần Văn Bảy. Ảnh: Ngô Tùng.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại TP.HCM

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó vào ngày 5/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trao quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Trần Văn Bảy sinh năm 1971, quê quán tỉnh Đồng Nai, có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Thượng tá Bùi Thanh Trực (thứ hai từ phải sang) và Thượng tá Phan Huy Văn (thứ hai từ trái sang) giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Bình Dương

Bộ Công an vừa bổ nhiệm hai tân Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, gồm Thượng tá Bùi Thanh Trực và Thượng tá Phan Huy Văn.

Thượng tá Bùi Thanh Trực, sinh năm 1977, quê Bến Tre. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc, Thượng tá Trực từng giữ chức Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh rồi đến Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Bình Dương.

Thượng tá Phan Huy Văn, sinh năm 1981, quê Nghệ An. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thượng tá Văn giữ chức Trưởng phòng hậu cần, Cục xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Bình Dương điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Dầu Tiếng, giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Điều động ông Nguyễn Đình Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, đến nhận công tác tại Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bổ nhiệm ông Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo, giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Điều động, chỉ định ông Tô Văn Đạt, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (IMPCo), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Phú Giáo nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động ông Võ Thành Giàu, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 1/12.

Bổ nhiệm ông Trần Sĩ Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, kể từ ngày 1/12/2024.

Hội nghị cũng đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Bùi Thanh Trực, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương từ ngày 20/11.

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Phan Huy Văn, Trưởng Phòng Hậu cần, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương kể từ ngày 20/11.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và hoa chúc mừng bà Tôn Ngọc Hạnh.

Bà Tôn Ngọc Hạnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Bộ Chính trị vừa điều động, chỉ định bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, sinh năm 1980, quê tỉnh Bình Dương. Bà là thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, bà Hạnh từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước; Bí thư Thành ủy Đồng Xoài; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.