Bình Dương có hai tân Phó giám đốc Công an

Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm hai tân Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Chiều nay (20/11), thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Tạ Văn Đẹp, trao quyết định điều động và bổ nhiệm hai Phó giám đốc.

Thượng tá Phan Huy Văn (bìa trái) và Thượng tá Bùi Thanh Trực (bìa phải). Ảnh: T.T.

Theo đó, Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đối với Thượng tá Bùi Thanh Trực (47 tuổi, quê Bến Tre), Trưởng Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương. Thượng tá Trực có trình độ Đại học An ninh nhân dân, Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị, 5 năm liền là Chiến sỹ thi đua cơ sở (2019-2023), là Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND (năm 2023).

Bộ Công an cũng quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Phan Huy Văn (43 tuổi, quê Nghệ An), Trưởng Phòng Hậu cần thuộc Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, làm Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Thượng tá Văn có trình độ Đại học An ninh Nhân dân, Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Như vậy, Công an tỉnh Bình Dương hiện có 6 Phó giám đốc.

Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, Bộ Công an cũng quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.