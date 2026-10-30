Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Di sản Maria Montessori: Lý thuyết, Thực hành và Tác động toàn cầu

Cuốn sách không chỉ trình bày những nguyên lý cốt lõi trong phương pháp Montessori, một phương pháp giáo dục tiên phong chú trọng vào sự phát triển tự nhiên, tự do và độc lập của trẻ em, mà còn khắc họa rõ nét tầm ảnh hưởng của bà Maria Montessori đến nền giáo dục toàn cầu.

Sách hay Ebook

Điều bất ngờ về cách trẻ phản ứng với thưởng và phạt

  • Thứ sáu, 30/10/2026 20:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo Maria Montessori, cần phải đưa ra hình phạt và phần thưởng phù hợp với trẻ. Với mỗi đứa bé, phần thưởng đúng lúc sẽ khích lệ chúng, hình phạt đáng nhớ giống như bài học quý.

Maria Montessori ảnh 1

Theo Maria Montessori, dùng đòn roi làm hình phạt với trẻ nhỏ. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Maria Montessori.

Cô giáo hay đúng hơn là cô gái được giao nhiệm vụ trông lớp, vì cô không phải là giáo viên đã qua đào tạo, nghĩ ra một hệ thống thưởng và phạt cho bọn trẻ. Một ngày nọ, bà Montessori bước vào phòng và thấy một đứa trẻ đang ngồi trên ghế bành nhỏ, trên ngực đeo một “huy chương trang trọng” mà cô giáo đã làm ra để thưởng cho hành vi tốt.

Nhưng hóa ra đứa trẻ ấy thực chất đang bị phạt. Chuyện xảy ra là một cậu bé vừa được thưởng vì hành vi tốt đã tháo huy chương của mình ra và gắn lên ngực của “kẻ phạm lỗi”. Có vẻ cậu bé kia coi huy chương chẳng mấy giá trị, thậm chí còn vướng víu khi làm việc. Trong khi đó, “kẻ có tội” lại nhìn quanh đầy tự mãn, chẳng có vẻ gì là xấu hổ vì bị phạt.

Điều này khiến bà Montessori nhận ra một điều bất thường. Sau nhiều thử nghiệm, cô giáo cuối cùng hiểu rằng bọn trẻ không hề coi trọng phần thưởng hay hình phạt, do đó cô không áp dụng chúng nữa. Khi phương pháp Montessori phát triển và nhiều trường Montessori ra đời, kinh nghiệm tương tự cũng lặp lại nhiều lần.

Trẻ em trở nên ngoan ngoãn và có trật tự ngay khi chúng học được cách làm việc. Ngược lại, người ta nhận thấy sự nghịch ngợm của những đứa trẻ khác hầu như luôn là kết quả của những “lệch lạc”, tức là biểu hiện của những nhân cách bị rối loạn, do năng lượng kiến tạo của trẻ bị lệch khỏi con đường đúng đắn.

Hơn nữa, người ta phát hiện rằng hình phạt không thể khắc phục vấn đề này, bất kể liều lượng trừng phạt ra sao; giải pháp duy nhất là loại bỏ những “lệch lạc” bằng cách tái định hướng các yếu tố của nhân cách thông qua công việc mà trẻ chọn lựa tự phát.

Nhiều năm sau đó, tác giả cuốn sách này từng dành một buổi sáng tại một trường Montessori lớn ở khu Acton (London). Có hơn ba trăm đứa trẻ trong ngôi trường ấy, vậy mà cái tên duy nhất xuất hiện trong sổ phạt chính thức lại là tên của một thanh tra giáo dục, người có nhiệm vụ kiểm tra và ký tên vào đó. Người ta có thể nghĩ đây là một trường hợp đặc biệt; nhưng thực ra không phải vậy.

Tôi từng gửi một bảng câu hỏi đến một số trường Montessori đã hoạt động lâu năm, và một trong các câu hỏi là: Quý vị sử dụng hình phạt như thế nào? Một cô giáo viết: “Làm việc chính là phần thưởng. Hình phạt rất hiếm; một đứa trẻ gây rối có thể bị tách khỏi bạn bè cho đến khi sẵn sàng cư xử đúng mực”.

Một người khác nói: “Với trẻ nhỏ, phần thưởng lớn nhất là được chuyển sang giai đoạn mới trong từng môn học; còn hình phạt là không được phép sử dụng dụng cụ học mà phải ngồi yên và không làm gì cả.” Một giáo viên khác (có hai mươi năm kinh nghiệm với phương pháp Montessori) nói: “Nếu nhắc nhở chưa đủ hiệu quả, trẻ sẽ bị tách khỏi các bạn và ngồi cạnh giáo viên.

Những bài học mà cô giáo dạy cho các trẻ khác thường sẽ khơi gợi hứng thú, và khiến đứa trẻ kia tập trung vào công việc. Nếu không, khi nào trẻ tự thấy chán thì sẽ xin được quay lại chỗ. ‘Hình phạt’ như vậy là hoàn toàn hiệu quả.”

E.M. Standing / Light Books và NXB Dân trí

Maria Montessori Đứa trẻ Điều bất thường Bị phạt Phần thưởng Kinh nghiệm

    Đọc tiếp

    Cách khơi dậy tinh thần tự lập cho trẻ nhỏ

    Cách khơi dậy tinh thần tự lập cho trẻ nhỏ

    0

    Maria Montessori đã phát hiện ra rằng ở tuổi mẫu giáo, trẻ nhỏ đã thích bắt chước người lớn và có ý thức về sự tự lập. Việc nên làm lúc này là dạy cho trẻ làm những việc vừa sức.

    Người trẻ đôi lúc cũng cần cô đơn

    Người trẻ đôi lúc cũng cần cô đơn

    0

    Nhiều người sợ cô đơn, bởi họ xem điều đó là hình phạt. Sự cô đơn đôi lúc rất cần thiết. Khi một mình, bạn sẽ có cơ hội đối diện với cái tôi trong tĩnh lặng để biết mình cần gì.

    Cà phê giúp mạch máu khỏe mạnh hơn

    Cà phê giúp mạch máu khỏe mạnh hơn

    0

    Hợp chất phenol trong cà phê giúp thành mạch máu bền bỉ hơn. Các hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm dồi dào trong cà phê khiến hệ tuần hoàn hoạt động trơn tru và giảm huyết áp.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Tiệm sách Em Trang Trí chuyên bán các đầu sách ngoại văn chọn lọc, tập trung vào thể loại nghệ thuật, hư cấu, đồng thời có thêm dịch vụ tìm kiếm ấn phẩm hiếm cho khách.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Bước đột phá đầu tiên báo hiệu tiềm năng biến đổi triệt để của học sâu chính là việc AI chinh phục được trò chơi cờ vây.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý