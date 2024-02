Diễn viên Tuyền mập chia sẻ cách đi cáp treo viếng Bà Chúa Xứ núi Sam

Nữ diễn viên góp mặt trong “Tháng năm rực rỡ”, “Hương Ga”, “Độc thân tuổi 30”… mới đây đã có chuyến viếng thăm Bà Chúa Xứ núi Sam dịp đầu năm.

“Đi cáp treo lên đỉnh núi Sam (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) viếng Bà Chúa Xứ, du khách không chỉ trải nghiệm trọn vẹn hành trình tâm linh và cảnh quan hùng vĩ ban ngày, mà còn được chiêm ngưỡng TP Châu Đốc lung linh về đêm từ độ cao vài trăm mét”, diễn viên Tuyền mập chia sẻ.

Cách khám phá núi Sam bằng cáp treo

Khu Du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam có vị trí đắc địa, đối diện miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, rất thuận tiện cho du khách. Từ TP.HCM, du khách đi cao tốc Sài Gòn - Cần Thơ chạy xuống TP Long Xuyên, rồi đến TP Châu Đốc, đi thẳng đường Tân Lộ Kiều Lương đến cáp treo núi Sam - tọa lạc trên con đường Châu Thị Tế, đối diện miếu Bà Chúa Xứ. Tổng cộng, du khách mất hơn 4 tiếng di chuyển, tiết kiệm thời gian hơn cung đường cũ trước đây (7-8 tiếng).

Đường cao tốc TP.HCM đi An Giang nhìn từ trên cao.

Diễn viên Tuyền Mập chia sẻ: “Trước đây, tôi đi lễ Bà Chúa Xứ chỉ nhanh mong quay về, do đi về mất rất nhiều thời gian, 16 -18 tiếng, đường xa kẹt xe rất mệt mỏi. Với tôi, chuyến hành hương được xem là trọn vẹn khi đi cáp treo lên đỉnh núi Sam viếng bệ Bà Chúa Xứ, chiêm bái tượng Phật Ngọc song sinh và nhận lộc Vía Bà - là túi cát nhỏ dùng để đặt bát nhang. Món quà này do Ban Quản lý khu du lịch tận tâm chuẩn bị… Sau chuyến hành hương trở về, tôi cảm thấy thân tâm an lạc, thư thái cùng với nhiều mong ước thiện lành, hy vọng cho một năm mới bình an”.

Nữ diễn viên cho biết mặc áo dài đi cáp treo không thấy vướng víu vì cabin rất rộng và thoáng đãng.

“Để đến được đúng cổng khu du lịch, du khách cần chạy thẳng vào bãi đậu xe có bảng dừng chữ P, đối diện chếch với cổng chùa Bà. Ngay phía tay phải của cổng là quầy bán vé cáp treo. Nhân viên sẽ hỗ trợ điều xe điện miễn phí, chở du khách từ cổng vào tới nhà ga lên cáp treo, cũng như chở khách từ nhà ga đến bãi đậu xe sau khi đã hoàn thành chuyến thưởng ngoạn”, Tuyền Mập hướng dẫn.

Nhà ga và cáp treo núi Sam.

Nữ diễn viên nhấn mạnh: “Dưới núi có nhiều điểm check-in rất đẹp, xe điện đưa rước từ ngoài cổng vào nhà ga, giá vé hợp lý, khung cảnh trên núi đẹp, có đền chùa để cúng cầu bình an cho gia đình. Đặc biệt, giá vé 150.000 đồng/người phục vụ trọn gói 24/24, tôi thấy rất ưu đãi ở thời điểm này”.

Những trải nghiệm độc đáo có một không hai

Hệ thống cáp treo núi Sam nằm trong quần thể Khu Du lịch cáp treo núi Sam, tại địa chỉ khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam, TP Châu Đốc (tỉnh An Giang). Với khuôn viên 10 ha, bãi giữ xe có sức chứa hơn 2.000 ôtô. Với 4 sảnh nhà hàng và công viên rộng rãi, nơi đây được các doanh nghiệp chọn tổ chức sự kiện, liên hoan, team building…

Khu Du lịch cáp treo núi Sam gồm hệ thống cáp treo được đầu tư bởi Công ty MGA Việt Nam, do các kiến trúc sư Cộng hòa Áo xây dựng. Hệ thống cáp có chiều dài gần 2 km, với 37 cabin. Mỗi cabin chở được tối đa 8 khách và di chuyển liên tục đưa mọi người lên núi Sam viếng bệ Bà Chúa Xứ, cũng như chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo khác.

Bệ Bà là nơi có tảng đá tương truyền Bà Chúa Xứ núi Sam từng ngự trước khi được các cô gái đồng trinh thỉnh xuống chân núi.

Sau khi chạm đỉnh thiêng núi Sam và làm lễ tại bệ Bà, trên hành trình đi bộ tới ga xuống của cáp treo, du khách sẽ được trải nghiệm không khí thiêng liêng của đền, chùa, điện, đài với kiến trúc cổ xưa hồ cá Koi, thung lũng tình yêu dành cho các cặp đôi, những bạn trẻ với mong muốn cầu tình duyên linh ứng….

Miếu Bà Chúa Xứ nhộn nhịp quanh năm.

Ngoài miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Sơn lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Hang, du khách đến với cáp treo núi Sam còn có dịp chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình thế giới nổi tiếng.

Khối ngọc dùng chế tác tượng Phật ngọc núi Sam nặng hơn 10 tấn, được các nhà khai thác ngọc tại vùng Đông Bắc Vancouver (Canada) - nơi được mệnh danh là “mỏ quý” của thế giới về trữ lượng tài nguyên ngọc bích.

Theo lời nhà tiên tri Zopa Rinpoche, nguyên bản của tượng Phật ngọc hòa bình mang sứ mệnh “thắp sáng đến toàn thế giới”. Còn tượng Phật ngọc núi Sam mang sứ mệnh “an lành và bình an cho nhân loại”.

Tượng Phật Ngọc Hòa Bình trên đỉnh núi Sam.

Đi cáp treo, du khách không chỉ tận hưởng cảm giác cưỡi mây rẽ gió mà còn được chiêm ngưỡng những kiến trúc độc đáo: Nhà ga cáp treo mô phỏng nhà thờ Đức Bà tại TP.HCM; hay đối diện cửa chính nhà ga mô phỏng kiến trúc chùa Một Cột với hồ sen phía dưới nở quanh năm.

Phần không gian nối giữa chùa Một Cột và cửa nhà ga cáp treo là hàng trăm bối cảnh được sắp đặt theo chủ đề để du khách thưởng lãm và chụp hình. Đặc biệt, du khách sẽ được trải nghiệm văn hóa miền Tây độc đáo khi theo dõi những show lô tô diễn ra liên tục trong ngày.

Để đăng ký cáp treo và nhận hướng dẫn chi tiết, độc giả truy cập website captreonuisam.com hoặc liên hệ hotline 0869519678.