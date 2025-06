Diễn viên Tạ Am qua đời vào tối 3/6, hưởng thọ 80 tuổi. Ông được nhớ đến qua loạt vai phụ ấn tượng trên màn ảnh nhỏ.

Theo thông tin từ gia đình, diễn viên Tạ Am (tên thật là Tạ Thời Am) qua đời lúc 22h16 ngày 3/6, hưởng thọ 80 tuổi. Lễ viếng cố nghệ sĩ sẽ diễn ra từ 9h30 đến 10h30 ngày 7/6 tại Nhà tang lễ Thành phố, số 125 Phùng Hưng, Hà Nội. Sau đó, linh cữu ông sẽ được an táng tại quê nhà Phủ Lý, Hà Nam.

Diễn viên Tạ Am sinh năm 1945 tại Hà Nam, từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Ông bắt đầu được khán giả truyền hình biết đến từ đầu những năm 2000, khi chuyển sang cộng tác với Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC). Tên tuổi của ông gắn liền với loạt phim hình sự và tâm lý xã hội quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc.

Diễn viên Tạ Am được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình.

Tạ Am tạo dấu ấn qua loạt nhân vật phụ. Ông từng tham gia nhiều dự án như Cảnh sát hình sự: Cổ cồn trắng, Tuyết đen, Cô gái đến từ Bangkok, Đằng sau tội ác, Blog nàng dâu… Lối diễn mộc mạc giúp ông thể hiện trọn vẹn hình ảnh những người cha, người hàng xóm, ông chủ... quen thuộc trong đời sống thường nhật.

Vai diễn để đời của ông là Lý Hào - một trọc phú trong bộ phim truyền hình dài tập Cầu vồng tình yêu (2011). Nhân vật từng xuất thân nghèo khó, buôn bán đồng nát, sau đổi đời liền tìm cách che giấu quá khứ với vỏ bọc sang giàu. Ông diễn ăn ý với NSND Hương Dung (vai vợ Lý Hào), cùng các diễn viên trẻ như Hồng Đăng, Salim (vai hai con của ông bà). Bộ phim từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên sóng truyền hình, góp phần đưa Tạ Am trở thành gương mặt được khán giả yêu mến.

Sau Cầu vồng tình yêu, ông hầu như rút khỏi màn ảnh do biến cố sức khỏe. Vai tổ trưởng tổ dân phố trong phim Những người nhiều chuyện (2017) cũng là lần xuất hiện cuối cùng của ông trước khi bị tai biến mạch máu não.

Diễn viên Tạ Am từng chia sẻ dù không có danh hiệu hay lương hưu, nhưng ông không tiếc nuối điều gì sau hàng chục năm gắn bó với nghề.