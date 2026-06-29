Diễn viên Phương Lan 'Gái già lắm chiêu' đổi nghệ danh

Phương Lan đổi nghệ danh thành Sở Lam. Cô giải thích bản thân muốn có cuộc sống mới.

Diễn viên Phương Lan mới đây thông báo sẽ đi diễn bằng nghệ danh mới là Sở Lam. Nữ diễn viên cũng đổi tên các fanpage, tài khoản mạng xã hội sang nghệ danh mới thay vì tên Phương Lan như trước. Cô thậm chí để tên tài khoản TikTok là: “Sở Lam là tên mới của Phương Lan”.

Phương Lan thông báo đổi nghệ danh. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ việc mới đây đi diễn với nghệ danh Sở Lam dẫn đến nhiều khán giả hiểu nhầm. Cô chia sẻ: “Hôm qua đi diễn, phòng vé điện lên báo, khán giả nói sao Phương Lan không diễn mà Sở Lam diễn. Sở Lam là nghệ danh mới của em. Mong mọi người yêu mến Sở Lam nha”.

Khi được hỏi lý do đổi nghệ danh, diễn viên cho biết cô muốn bắt đầu một cuộc đời mới.

Phương Lan (sinh năm 1994) hoạt động tại sân khấu kịch Thế giới Trẻ và từng tham gia phim Gái già lắm chiêu của Bảo Nhân - Nam Cito hay Nhà bà Nữ của Trấn Thành.

Phương Lan từng kết hôn và tổ chức đám cưới với nhà sản xuất Phan Đạt vào cuối 2023. Cuối 2024, Phương Lan xác nhận thông tin cô và Phan Đạt đã chia tay. Cả hai kết thúc trong văn minh và tôn trọng cuộc sống cá nhân của nhau. Thời điểm đó, diễn viên cho biết nguyên nhân cả hai đường ai nấy đi vì không tìm được tiếng nói chung trong công việc lẫn cuộc sống.