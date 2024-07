Diễn viên Nam Gyu Ri du lịch ở Việt Nam

Nam Gyu Ri sinh năm 1984. Nữ diễn viên chuẩn bị xuất hiện trong bộ phim truyền hình mới My Military Valentine dự kiến ​​phát sóng trong năm nay. Trước đó, cô nổi tiếng với các bộ phim 49 Days, Children of Nobody, You Are My Spring…