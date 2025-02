Diễn viên Long Lệ Sa mất tích

Sau khi từ Bắc Kinh tới Thiểm Tây để quay phim, Long Lệ Sa lộ nhiều dấu hiệu bất thường. Gia đình đã trình báo cơ quan chức năng để tìm kiếm tung tích nữ diễn viên.

Ngày 28/2, tờ Sohu đưa tin Long Lệ Sa, một sinh viên chuyên ngành Sân khấu nhạc kịch tại Đại học Truyền thông Trung Quốc, gần đây đến Tây An (Thiểm Tây) để tham gia diễn xuất trong một bộ phim ngắn. Bạn học của Long Lệ Sa tiết lộ cô đã gia nhập đoàn làm phim vào 26/2 và địa điểm quay phim là xung quanh Tây An. Theo thông báo ban đầu từ đoàn phim, Long Lệ Sa đóng vai nữ thứ và thời gian quay phim là 15 ngày.

Sau khi đến Thiểm Tây, Long Lệ Sa lộ nhiều dấu hiệu lạ, được cho là bị kiểm soát. Theo đó, nữ diễn viên tắt chức năng định vị trên điện thoại khiến bạn trai cô không thể tìm thấy địa điểm cụ thể của Long Lệ Sa. Sau đó, việc trả lời tin nhắn của cô trở nên ngắt quãng, như thể bị ép buộc.

Gia đình lo lắng cho tình hình hiện tại của Long Lệ Sa. Ảnh: Sohu.

Một người bạn gọi điện cho Long Lệ Sa và hỏi cô ấy đang ở đâu. Long Lệ Sa nói cô đang quay phim ở Vị Nam (Thiểm Tây). Bạn bè cô lo lắng cho sự an toàn của Long Lệ Sa nên đã gọi video nhưng nữ diễn viên che máy quay.

Sau khi bạn bè đăng bài Long Lệ Sa mất tích, nữ diễn viên lên tiếng trên trang cá nhân. Cô đề nghị bạn bè, gia đình xóa bài đăng tìm kiếm. Long Lệ Sa khẳng định bản thân an toàn và chỉ đang quay phim ở Tây An. Do có quá nhiều tin nhắn nên cô không tiện trả lời từng người. Cô cảm ơn mọi người đã quan tâm và sẽ liên lạc sớm nhất có thể.

Đáng nói, Long Lệ Sa không đăng bất cứ hình ảnh hay video nào về cô. Ngoài ra, điểm đáng nghi ngờ là Long Lệ Sa quay phim ở Vị Nam nhưng vị trí cuối cùng hiển thị trên điện thoại của cô là An Khang (Thiểm Tây).

Một số khán giả ở An Khang khẳng định họ chưa nghe thấy bất cứ chương trình tuyển dụng diễn viên hay quay phim nào ở thành phố này. Do đó, nếu Long Lệ Sa bị lừa, cô có thể đã bị chuyển đến các thành phố khác.

Theo Sina, cảnh sát Triều Dương đã tiếp nhận đơn trình báo từ gia đình Long Lệ Sa lẫn trường đại học nơi cô đang theo học. Do đó, cảnh sát đã mở cuộc điều tra để tìm kiếm tung tích của nữ diễn viên.

Long Lệ Sa năm nay 22 tuổi, cao 1,68 m. Thời gian qua, cô chủ yếu tham gia trong các phim ngắn chiếu mạng.