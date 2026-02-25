Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Diễn viên Hong Kong diện bikini, tắm nắng ở Hội An

  • Thứ tư, 25/2/2026 19:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhân dịp năm mới, Hà Nhạn Thi có chuyến du lịch ở Hội An. Tại đây, nữ diễn viên tắm nắng, chơi golf.

Mới đây, tờ HK01 đưa tin nữ diễn viên Hà Nhạn Thi đăng tải loạt ảnh khoe dáng trong chuyến nghỉ dưỡng ở Hội An. Trong ảnh, nữ diễn viên diện bikini và dạo bước trên bãi biển. Ở tấm hình khác, nữ diễn viên tắm nắng, cho thấy vóc dáng cân đối, săn chắc. Loạt ảnh của ngôi sao TVB nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Trong chuyến đi này, ngoài thăm thú cảnh vật ở Hội An, nữ diễn viên còn chơi golf trong khu resort. Trước đó, Hà Nhạn Thi đã phát hành bài hát mới Dancing on a Deserted Island và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Hoi An anh 1Hoi An anh 2

Hà Nhạn Thi khoe ảnh trong chuyến du lịch Hội An. Ảnh: HK01.

Hà Nhạn Thi sinh năm 1992 ở San Jose, California và lớn lên tại Hong Kong. Cô xuất thân trong gia đình giàu có. Cha cô là ông trùm trong lĩnh vực cung ứng và vận chuyển hàng hóa ở Hong Kong.

Hà Nhạn Thi là ca sĩ kiêm diễn viên có tài của showbiz Hong Kong. Nữ nghệ sĩ từng lưu dấu ấn qua các phim như Bao la vùng trời 2, Thực vi nô, On Call 36... Hà Nhạn Thi rời TVB năm 2021.

Năm 2020, nữ diễn viên kết hôn với tài tử Trịnh Tuấn Hoằng. Hà Nhạn Thi chào đón đầu lòng vào năm 2022. Con trai cô được chẩn đoán mắc hội chứng Angelman cực kỳ hiếm gặp, nhưng gia đình nữ diễn viên vẫn giữ thái độ lạc quan.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Minh Hạo

Hội An Hội An TVB Hà Nhạn Thi Hong Kong

  • TVB

    TVB

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

Đọc tiếp

Chae Jung An khoe voc dang goi cam o tuoi 49 hinh anh

Chae Jung An khoe vóc dáng gợi cảm ở tuổi 49

9 giờ trước 11:29 25/2/2026

0

Để có được vóc dáng cân đối, săn chắc ở tuổi 49, Chae Jung An theo đuổi lối sống lành mạnh, duy trì thói quen tập thể dục đều đặn trong nhiều năm.

Thi sinh Rap Viet vuong tranh cai hinh anh

Thí sinh Rap Việt vướng tranh cãi

10 giờ trước 09:45 25/2/2026

0

Vướng tin đồn có thái độ chảnh chọe khi tới diễn ở trường cũ, thí sinh Rap Việt là gung0cay đã lên tiếng phủ nhận.

Kim Tae Hee ban nha hinh anh

Kim Tae Hee bán nhà

4 giờ trước 16:24 25/2/2026

0

Vợ chồng Kim Tae Hee kiếm được hàng chục tỷ won lợi nhuận chỉ nhờ đầu tư bất động sản. Nữ diễn viên vừa bán một tòa nhà và thu về 8,5 tỷ won.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý