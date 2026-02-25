Diễn viên Hong Kong diện bikini, tắm nắng ở Hội An

Nhân dịp năm mới, Hà Nhạn Thi có chuyến du lịch ở Hội An. Tại đây, nữ diễn viên tắm nắng, chơi golf.

Mới đây, tờ HK01 đưa tin nữ diễn viên Hà Nhạn Thi đăng tải loạt ảnh khoe dáng trong chuyến nghỉ dưỡng ở Hội An. Trong ảnh, nữ diễn viên diện bikini và dạo bước trên bãi biển. Ở tấm hình khác, nữ diễn viên tắm nắng, cho thấy vóc dáng cân đối, săn chắc. Loạt ảnh của ngôi sao TVB nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Trong chuyến đi này, ngoài thăm thú cảnh vật ở Hội An, nữ diễn viên còn chơi golf trong khu resort. Trước đó, Hà Nhạn Thi đã phát hành bài hát mới Dancing on a Deserted Island và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Hà Nhạn Thi khoe ảnh trong chuyến du lịch Hội An. Ảnh: HK01.

Hà Nhạn Thi sinh năm 1992 ở San Jose, California và lớn lên tại Hong Kong. Cô xuất thân trong gia đình giàu có. Cha cô là ông trùm trong lĩnh vực cung ứng và vận chuyển hàng hóa ở Hong Kong.

Hà Nhạn Thi là ca sĩ kiêm diễn viên có tài của showbiz Hong Kong. Nữ nghệ sĩ từng lưu dấu ấn qua các phim như Bao la vùng trời 2, Thực vi nô, On Call 36... Hà Nhạn Thi rời TVB năm 2021.

Năm 2020, nữ diễn viên kết hôn với tài tử Trịnh Tuấn Hoằng. Hà Nhạn Thi chào đón đầu lòng vào năm 2022. Con trai cô được chẩn đoán mắc hội chứng Angelman cực kỳ hiếm gặp, nhưng gia đình nữ diễn viên vẫn giữ thái độ lạc quan.