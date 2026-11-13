Diễn viên Hoàng Mèo, Tấn Bo trước khi bị khởi tố

Hoàng Mèo và Tấn Bo là 2 gương mặt quen thuộc với khán giả thông qua các bộ phim truyền hình, điện ảnh cũng như sân khấu kịch.

Thông tin từ Công an TP.HCM ngày 13/11, theo kết quả mở rộng điều tra vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do Nguyễn Tuấn Hiệp cùng đồng bọn thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng...

Trong đó, Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động Huy "Bến xe". Nguyễn Thanh Liêm làm đạo diễn. Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo) là 2 trong số các diễn viên tham gia bộ phim.

Tại cơ quan điều tra, Tấn Bo nhận lỗi và bày tỏ sự hối hận. Diễn viên nói: “Vừa qua tôi có tham gia clip cùng Hiệp "Đen", ca sĩ Dương Chấn Huy, Hoàng Mèo… Phim có những cảnh bạo lực, hành động không đúng đắn. Phim có nhóm giang hồ giành giật địa bàn bến xe miền Tây. Lợi dụng MV đó để đánh bóng tên tuổi cho Hiệp "Đen". Tôi cảm thấy rất hối hận. Tôi mong các anh chị em nghệ sĩ hãy giữ gìn bản thân, đừng sa ngã và để hệ lụy xảy ra như tôi”.

Trong khi đó, Hoàng Mèo cho biết: “Hành động tôi làm là sai, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới giới trẻ. Tôi thấy rất hối hận về việc làm của mình. Tôi mong các đồng nghiệp khi nhận dự án hãy kiểm tra thật kỹ xem nội dung có đúng với thỏa thuận và vi phạm pháp luật hay không. Đây là bài học rất lớn với một nghệ sĩ. Kính mong cơ quan chức năng cho tôi cơ hội sửa sai”.

Tấn Bo và Hoàng Mèo là gương mặt khá quen thuộc với khán giả Việt. Trong đó, Hoàng Mèo sinh năm 1982, xuất thân từ sân khấu Nụ Cười Mới. Ngoài ra, anh được biết đến qua các tác phẩm như Lật mặt: Nhà có khách, Bố già, Chị Mười Ba... nhưng chủ yếu là vai phụ hoặc khách mời. Anh từng cùng vợ cũ thành lập một sân khấu kịch ở quận 4, TP.HCM. Sân khấu kịch duy trì không lâu thì đóng cửa.

Ngoài ra, Hoàng Mèo từng đảm nhận vai trò đạo diễn ca nhạc, đạo diễn ánh sáng cho một số liveshow của Hoài Linh, Chí Tài hoặc ca sĩ Cẩm Ly. Anh cũng ngồi vị trí giám khảo chương trình Tiếu lâm tứ trụ nhí phát sóng trên kênh THVL1 năm 2019. Năm 2023, anh đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho dự án web drama Tiểu thư và ba đầu gấu.

Hình ảnh trước đây của diễn viên Hoàng Mèo và Tấn Bo. Ảnh: FBNV, NSX.

Đầu năm nay, Hoàng Mèo tham gia phim điện ảnh Chiến Nam: Ve sầu thoát xác do Trần Thanh Đa, Trần Hòa Bình làm đạo diễn. Thời gian qua, diễn viên này hoạt động tích cực trên mạng xã hội, đăng các bài viết quảng cáo, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp hay hậu trường những buổi tập kịch. Bài đăng gần nhất của nam diễn viên trên trang cá nhân là vào 5/11.

Tấn Bo (tên thật Phạm Tấn Phúc) sinh năm 1973, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là nghệ sĩ vọng cổ Tấn Tài, anh trai là Tấn Beo. Tấn Bo bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm cuối thập niên 1990 với vai trò hỗ trợ anh trai. Sau đó, 2 người cùng thành lập nhóm hài và hoạt động khá sôi nổi. Nhóm hài Tấn Beo - Tấn Bo từng được nhiều khán giả biết tới. Họ càng nổi tiếng khi thể hiện vở diễn Vì sao lên chùa tại Gala cười do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện năm 2003. Những năm sau đó, họ tiếp tục hoạt động sôi nổi, thậm chí ra mắt album hài kịch vào năm 2009.

Sau thời gian cùng anh trai tham gia hàng loạt vở kịch hài, Tấn Bo dần chuyển hướng sang phim truyền hình, tập trung cho sự nghiệp cá nhân. Diễn viên này tham gia nhiều phim như Khi đàn ông có bầu, Giấc mơ cổ tích, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Hẻm cụt, Thương lắm đò ơi, Lấy chồng hàn, Đi qua mùa mưa, Hẻm cụt…

Sau đó, Tấn Bo chuyển hướng làm bầu show nhưng gặp biến cố dẫn đến phải vay nợ với lãi cao. Sự việc từng khiến diễn viên này lao đao, liên tục bị đòi nợ. Những năm gần đây, Tấn Bo vẫn tham gia các chương trình hay dự án nghệ thuật nhưng chủ yếu sản phẩm nhỏ, không còn được chú ý như trước.