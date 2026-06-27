Diễn viên Hàn hẹn hò bạn gái kém 18 tuổi

Ca sĩ kiêm diễn viên Jang Ki Ha (44 tuổi) và nữ diễn viên Yoon Ga I (26 tuổi, tên thật Jung Yoo Yeon) được xác nhận đang hẹn hò.

Theo My Daily đưa tin ngày 27/6, Jang Ki Ha và nữ diễn viên Yoon Ga I đã hẹn hò hơn hai năm. Hai người lần đầu gặp gỡ vào 2023 khi cùng tham gia chương trình SNL Korea. Khi đó, Jang Ki Ha xuất hiện với vai trò khách mời dẫn chương trình, còn Yoon Ga I là thành viên cố định. Sau quá trình làm việc chung, cả hai dần trở nên thân thiết nhờ có chung niềm đam mê âm nhạc và điện ảnh. Sau đó, từ đồng nghiệp thân thiết, họ phát triển thành mối quan hệ tình cảm.

Nguồn tin cho biết dù không công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội, Jang Ki Ha và Yoon Ga I vẫn theo dõi tài khoản của nhau, đồng thời nhiều người trong giới giải trí đều biết về mối quan hệ này.

Diễn viên Jang Ki Ha và Yoon Ga I đang hẹn hò. Ảnh: News1.

Cùng ngày, công ty quản lý của Yoon Ga I là WE Entertainment xác nhận thông tin với My Daily. Công ty trả lời ngắn gọn: "Đúng là Yoon Ga I và Jang Ki Ha đang hẹn hò".

Trước khi hẹn hò với Jang Ki Ha, Yoon Ga I từng chia sẻ trên một chương trình truyền hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô là người "tốt bụng, khiêm tốn và có gương mặt đẹp".

Jang Ki Ha ra mắt năm 2003 với ban nhạc Nunco Band, sau đó hoạt động trong các nhóm Kiha & The Faces. Sau khi Kiha & The Faces tan rã vào năm 2018, anh tiếp tục sự nghiệp với tư cách nghệ sĩ solo, đồng thời lấn sân sang diễn xuất. Anh từng góp mặt trong các tác phẩm như Potato Star 2013QR3, Unicorn...

Trong khi đó, Yoon Ga I ra mắt với bộ phim Sunhee & Seulgi vào năm 2019 và bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi từ mùa 4 của SNL Korea năm 2023. Cô từng tham gia các phim truyền hình My Perfect Secretary, Undercover High School, Mary Kills People... Trong thời gian tới, nữ diễn viên góp mặt trong Asura Balbalta và mùa hai của All of Us Are Dead.