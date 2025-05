Diễn viên 'Gia đình đá quý' ly hôn

Shin Go Eun xác nhận ly hôn Yoon Jong Hwa sau ba năm chung sống. Cả hai đã sống riêng gần nửa năm trước khi công bố thông tin này.

Theo tin tức ngày 2/5 của Chosun, diễn viên Shin Go Eun và Yoon Jong Hwa đã chính thức ly hôn sau ba năm chung sống. Dù vụ việc đã kết thúc gần nửa năm trước, thông tin chỉ mới được Shin Go Eun xác nhận qua mạng xã hội gần đây.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu liệu có nên viết bài này hay không. Nhưng vì có nhiều người quan tâm, và tôi nghĩ nên chia sẻ để bắt đầu chặng đường mới trong cuộc sống”.

Shin Go Eun cho biết nguyên nhân là do khác biệt lớn về tính cách và giá trị sống, dù cả hai đã nỗ lực dung hòa. Cô cũng nói thêm: “Từ giờ, cả anh ấy và tôi sẽ tiếp tục sống hết mình ở vị trí riêng của mỗi người. Tôi xin lỗi vì phải mang đến tin không vui cho những ai từng quan tâm và chúc phúc cho chúng tôi”.

Shin Go Eun và Yoon Jong Hwa ly hôn sau ba năm chung sống. Ảnh: Chosun.

Hai diễn viên gặp nhau khi hợp tác trong dự án Bad Love (MBC) vào năm 2019. Sau khi bộ phim đóng máy vào tháng 6/2020, hai người nảy sinh tình yêu và quyết định hẹn hò. Họ tiến tới hôn nhân vào năm 2021. Thời điểm đó, các bài đăng trên báo Hàn Quốc, khán giả để lại nhiều lời chúc phúc cho cặp tình nhân.

Shin Go Eun sinh năm 1986, gia nhập ngành giải trí khá muộn khi đã 32 tuổi và mới chỉ xuất hiện trong một số tác phẩm như Gangnam Scandal, Bad Love. Vai diễn đáng chú ý nhất của Shin Go Eun là vai cố hoàng hậu So Hyun trong bộ phim gây sốt năm 2018 Hoàng hậu cuối cùng (The Last Empress), đóng cùng Jang Nara và Shin Sung Rok.

Yoon Jong Hwa sinh năm 1979, từng góp mặt trong các tác phẩm Gia đình đá quý, Thành phố trên không, Nữ hoàng tháng năm, Thế giới nơi họ sống, The K2... Năm 2015, nam diễn viên từng mắc bệnh ung thư cột sống, tuy nhiên đã bình phục sau khi phẫu thuật và thực hiện xạ trị trong vài năm.