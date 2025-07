Diễn viên 'Cướp biển vùng Caribbean' qua đời

Diễn viên Bob Elmore, từng góp mặt trong "Cướp biển vùng Caribbean", qua đời ở tuổi 65. Việc ông ra đi gây bất ngờ, bởi Elmore vẫn nhận lịch làm việc đến năm 2026.

Bob Elmore - diễn viên từng tham gia loạt phim Cướp biển vùng Caribbean - vừa qua đời ở tuổi 65. Thông tin được bạn diễn Caroline Williams xác nhận trên mạng xã hội ngày 2/7.

“Elmore thân yêu của tôi đã ra đi…”, Williams viết. Bà từng đóng chung với Elmore trong phim kinh dị Texas Chainsaw Massacre 2, nơi nam diễn viên thủ vai tên sát nhân Leatherface - nhân vật đã mang đến cho ông danh tiếng toàn cầu.

Hiện nguyên nhân cái chết chưa được công bố. Tuy nhiên, trước khi qua đời, Bob Elmore vẫn nhận lịch trình làm việc đều đặn.

Hình ảnh Bob Elmore. Ảnh: Circuit 42.

Hội chợ điện ảnh Horror Realm Convention xác nhận ông vẫn có tên trong danh sách khách mời năm 2026. “Chúng tôi rất buồn vì không còn cơ hội gặp lại ông ấy. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình Bob Elmore”, đại diện BTC thông báo.

Trong loạt phim Cướp biển vùng Caribbean, Bob Elmore đảm nhận vai Đao phủ trong phần At World's End và cũng làm việc ở phần phim đầu tiên The Curse of the Black Pearl. Ông cũng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Casino, The Usual Suspects, Being John Malkovich, Uncle Buck, City of Angels hay Police Academy 2.

Bob Elmore sinh năm 1959 tại California (Mỹ), khởi nghiệp với vai trò diễn viên đóng thế tại chương trình Wild West Stunt Show ở công viên giải trí Knott’s Berry Farm vào đầu thập niên 1980. Sau đó, ông theo học tại Los Angeles City College và được đào tạo bởi huyền thoại đóng thế Gene LeBell.

Nhờ thân hình cao lớn, kinh nghiệm thực chiến và kỹ năng chuyên nghiệp, Elmore nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong các phim hành động và kinh dị. Mặc dù không nổi tiếng như những ngôi sao hạng A, ông lại được yêu mến bởi những đóng góp thầm lặng.

Nói về vai Leatherface (phim Texas Chainsaw Massacre 2) trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, Elmore từng chia sẻ: “Tôi không hiểu sao mọi người lại yêu thích bộ phim đó đến vậy, nhưng điều đó thật đặc biệt. Không chỉ ở Mỹ, mà cả ở Đức, họ phát cuồng vì Texas Chainsaw Massacre 2. Được gắn liền với bộ phim đó là điều đáng tự hào mà không phải ai cũng có”.