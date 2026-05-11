Diễn viên bị 'réo tên' vô lý vụ thiếu gia tập đoàn Singha kêu cứu

Đoạn clip cầu cứu của Psi Scott, hậu duệ thế hệ thứ tư của gia tộc Bhirombhakdi - chủ thương hiệu bia Singha nổi tiếng nhất nhì xứ chùa Vàng đang gây chấn động mạng xã hội. Psi Scott cho biết bị anh trai xâm hại, từ khi anh 12 tuổi cho tới khi 24 tuổi. Bên cạnh đó, thiếu gia còn kể "bị mẹ đệ đơn kiện yêu cầu thu hồi khối tài sản thừa kế vì cho rằng anh "vô ơn" và "làm tổn hại danh tiếng gia tộc". Hiện anh trai Psi Scott, mẹ thiếu gia và những người liên quan chưa lên tiếng về sự việc. Dù vậy, diễn viên Mild Lapassalan - chị dâu của Psi Scott bị dân mạng "réo tên". Những bài đăng gần đây của cô nhận lượt phẫn nộ và công kích từ công chúng.
Thậm chí, nhiều tài khoản mạng Thái Lan còn "tràn" vào trang cá nhân của cô để lại nhiều bình luận trái chiều, đòi nữ diễn viên phải lên tiếng giải thích. Song bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cho rằng Mild Lapassalan đang bị tấn công một cách vô lý. Bởi lẽ, diễn viên không dính dáng tới sự việc kể trên mà chỉ là câu chuyện giữa Psi, anh trai và mẹ ruột.
"Sao mọi người lại gây áp lực lên cô ấy? Cô ấy đang mang thai. Nếu muốn biết toàn bộ câu chuyện, hãy hỏi những người thứ ba và thứ tư mà anh ấy đã nhắc đến"; "Cô ấy phải trả lời truyền thông về điều gì? Đó là chuyện giữa anh trai và mẹ cô ấy, không liên quan đến Mind", "Đừng lo lắng quá, Mind. Đoạn ghi âm còn chưa được công bố. Chúng tôi đang chờ nghe sự thật", "Hãy để ý đến cảm xúc của Mind. Tôi xin gửi lời động viên đến bạn", "Mọi người hãy bình luận có trách nhiệm. Nếu cô ấy kiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hãy tiếp nhận thông tin một cách có ý thức"... là những bình luận của dân mạng Thái Lan.
Người đẹp sinh năm 1994, được biết đến với nghệ danh Mild, là nữ diễn viên và người dẫn chương trình nổi tiếng tại Thái Lan. Cô chính thức bước chân vào giới giải trí khi tham gia diễn xuất trong một MV ca nhạc. Đến năm 2013, Mild nhận được vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập dành cho thanh thiếu niên Nong Mai Rai Borisut. Nhờ dự án này, tên tuổi của cô được khán giả biết đến rộng rãi. Kể từ đó, cô liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình ăn khách như Ugly Duckling Series: Don't, Kiss: The Series, Love Songs Love Stories, Love and Lies...
Năm 2016, Mild thử sức với vai trò ca sĩ khi phát hành ca khúc đầu tay. Đây cũng là nhạc phim của Kiss: The Series mà cô thủ vai chính. Những năm gần đây, cô là gương mặt đắt show tại Thái Lan. Người đẹp được mời quảng cáo, đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng mỹ phẩm, thời trang hàng đầu.
Mild và thiếu gia Sunit Scott (anh trai của Psi Scott) trải qua nhiều năm hẹn hò trước khi tổ chức lễ đính hôn vào tháng 11/2025. Đáng chú ý, tại buổi lễ quan trọng của cả hai, toàn bộ thành viên gia tộc đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ Psi. Đến ngày 11/4, nữ diễn viên thông báo đang mang thai con đầu lòng.
