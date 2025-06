Điện thoại pin 6.500 mAh ở phân khúc tầm trung

Công nghệ pin phát triển, cung cấp cho các nhà sản xuất cơ hội cải tiến sản phẩm. Một số hãng làm điện thoại siêu mỏng, với dung lượng pin đủ dùng cho một ngày. Ở phía còn lại, vài nhà sản xuất tăng gấp rưỡi thời gian sử dụng cho khách hàng trên một thiết kế không đổi.

Vivo chọn hướng đi thứ hai cho dòng điện thoại chủ lực, phân khúc 10 triệu đồng ở Việt Nam. Tuy nhiên ở giá tầm trung, hãng không thể đầu tư toàn vẹn, dẫn đến một vài yếu tố bị cắt giảm, thua thiệt so với đối thủ.

Trong nhiều năm, pin là linh kiện có ít nâng cấp nhất trên smartphone. Trong khi camera, màn hình hay chip xử lý được cải thiện từng năm, phần nói trên gần như dậm chân. Một số hãng tìm cách phát triển giải pháp sạc, nhưng cốt lõi về mật độ lưu trữ năng lượng gần như không đổi.

Điều này khiến người dùng phải chọn giữa hai phương án “tệ” như nhau. Một chiếc máy to, dày, cục mịch nhưng pin trâu. Hoặc ngược lại, họ sở hữu một sản phẩm dễ cầm, ngày phải cắm sạc hai lần.

Đáng mừng trong 3 năm gần đây, công nghệ pin âm thầm được cải thiện. Ban đầu là độ bền, khi các nhà sản xuất nâng cấp công suất sạc đến hàng trăm watt. Tiếp đến giải pháp Silicon Carbon làm chất liệu ở các cực, giúp pin tăng cường mật độ lên khoảng 30%.

Giải pháp mới đồng nghĩa với việc khách hàng thời gian sử dụng tốt hơn 30%, trên thân máy không đổi. Hoặc ngược lại, chiếc máy mỏng gọn đi 1/3, nhưng pin vẫn đủ dùng một ngày.

Không chỉ phân khúc cao cấp, giải pháp nâng cấp pin cũng được các nhà sản xuất đưa xuống dòng điện thoại phổ thông. Chiếc Vivo V50 Lite có pin BlueVolt 6.500 mAh, cao hơn đa số đối thủ trong phân khúc giá như Redmi Note 14 Pro (5.100 mAh), Galaxy A36 (5.000 mAh) hay Reno 13F (5.800 mAh).

Mặt khác, thiết bị vẫn đảm bảo thân hình mỏng nhẹ, tính di động cao. Smartphone Vivo dày 7,8 mm, hơn Galaxy A36 0,4 mm, pin chênh lệch 1.500 mAh. Dung lượng lớn giúp máy có thể đáp ứng đến 2 ngày sử dụng liên tục ở cường độ cao. Với kết nối 5G, thiết bị cũng vận hành ổn định trong thời gian dài.

V50 Lite có lợi thế về sạc nhanh 90 W. Mức này gấp 2-3 lần công suất của điện thoại khác cùng giá tiền. Hãng cũng tặng kèm phụ kiện đầy đủ, thay vì cắt giảm như Samsung, Apple.

Không giống như phân khúc cao cấp, nơi các hãng được quyền bung toàn bộ công nghệ, điện thoại tầm trung phải cân đối giữa nhiều yếu tố. Nhất là tại Việt Nam hiện tại, khi tầm giá 8-11 triệu đồng phải có đến trên dưới 20 lựa chọn từ tất cả nhà sản xuất, cạnh tranh cao.

Apple, Samsung có những mẫu máy đầu tư dàn trải, các yếu tố đều ổn nhưng không đạt đến mức xuất sắc. Những hãng Trung Quốc lại chọn mạo hiểm để tạo dấu ấn, đi ngược dòng. Vivo đầu tư cho pin, Oppo đẩy mạnh camera còn Xiaomi dùng cấu hình để đàn áp đối thủ.

Khi chọn phương án này, một số yếu tố khác có thể bị cắt giảm. Ví dụ, Vivo V50 Lite có bộ xử lý kém hơn mặt bằng chung. Dimensity 6300 là lựa chọn tối ưu tốt về năng lượng, có kết nối 5G, nhưng không phải một con chip mạnh. Nó xếp dưới Snapdragon 6 gen1 hay Dimensity 7300.

Điều này dẫn đến vấn đề khi xử lý các game 3D thế giới mở hoặc chạy đồng thời nhiều app. Chơi thử với Zenless Zone Zero ở đồ họa thấp nhất, Vivo V50 Lite đáp ứng được khoảng 25 FPS khi đo bằng phần mềm chuyên dụng PerfDog. Tuy nhiên với những trò chơi thông dụng hơn như Liên Quân Mobile, máy vượt qua với FPS ở 60 ổn định.

Trừ cấu hình thua sút, những yếu tố khác của chiếc máy Vivo không thua kém đối thủ. Điểm đáng khen nhất nằm ở bộ phần mềm Funtouch OS 15. Tuy không thể tùy biến sâu như OriginOS nội địa, giao diện mới mượt mà, phản hồi nhanh và có chuyển cảnh mượt. Nó được hỗ trợ bởi một số tính năng AI, thêm được thẻ từ bằng NFC tiện lợi.

Camera thiết bị cũng có thông số tốt, phần mềm xử lý màu da thân thiện với khách hàng trong nước. Chức năng selfie cũng là điểm mạnh của Vivo, vẫn được duy trì.

Trong phân khúc giá 10 triệu đồng, đối thủ của V50 Lite vẫn là những cái tên quen thuộc từ Xiaomi, Oppo, Honor. Lợi thế lớn nhất của thiết bị này nằm ở pin, phục vụ khách hàng có cường độ sử dụng cao.

Với người dùng ưu tiên “an toàn”, những lựa chọn từ Apple, Samsung như iPhone 12, Galaxy A56 đắt hơn 1-2 triệu đồng, đổi lại sự ổn định đã được chứng minh.

