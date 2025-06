Bộ phim được quay bằng 20 chiếc iPhone cùng lúc

Bom tấn 28 Years Later khiến nhiều người bất ngờ khi sử dụng cùng lúc 20 chiếc iPhone để quay phim, mở ra kỷ nguyên mới cho điện ảnh.

Cảnh phim sử dụng hệ thống thiết bị với 20 chiếc iPhone 15 Pro Max. Ảnh: Sony.

Sony vừa hé lộ chi tiết về hệ thống thiết bị gắn iPhone độc đáo được sử dụng để ghi hình bộ phim kinh dị hậu tận thế 28 Years Later. Với kinh phí lên đến 75 triệu USD , tác phẩm của đạo diễn Danny Boyle hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn điện ảnh đầu tiên được quay hoàn toàn bằng iPhone, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp điện ảnh.

28 Years Later là phần tiếp theo của 28 Days Later (2002) và 28 Weeks Later (2007), kể về hậu quả của một đại dịch zombie tại Vương quốc Anh.

Bộ phim được khởi quay vào mùa hè năm 2024, sử dụng iPhone 15 Pro Max làm máy quay chính, cùng với các thiết bị bổ sung như khung gắn tùy chỉnh, lồng nhôm và ống kính rời. Đoàn phim của 28 Years Later thậm chí còn nhận được hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ Apple.

Trả lời phỏng vấn IGN, đạo diễn Boyle tiết lộ dù phần lớn bộ phim được quay bằng iPhone, nhưng ê-kíp vẫn thực hiện với tỷ lệ khung hình 2.76:1 - vốn thường chỉ dành cho các định dạng cao cấp như IMAX hay Ultra Panavision 70mm. Đáng chú ý, một số phân cảnh còn sử dụng tới 20 chiếc iPhone cùng lúc.

28 Years Later được kỳ vọng là "bom tấn" điện ảnh đầu tiên được quay bằng iPhone. Ảnh: Sony.

"Kỹ thuật này cho phép chúng tôi có được tầm nhìn 180 độ cho một cảnh hành động.

Trong quá trình biên tập, chúng tôi có thể tự do lựa chọn bất kỳ góc quay nào, từ góc máy truyền thống cho đến việc di chuyển quanh chủ thể hoặc thậm chí là tua nhanh/chậm để tăng hiệu ứng. Đặc biệt với một bộ phim kinh dị, chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật này vào các cảnh bạo lực để tạo cảm giác mạnh cho người xem", , ông Boyle giải thích.

Bộ phim 28 Days Later gốc được quay chủ yếu ở độ phân giải tiêu chuẩn 480p bằng “Canon XL-1” - loại máy quay dân dụng ghi dữ liệu vào băng MiniDV. Quyết định này một phần xuất phát từ yêu cầu phải ghi hình các cảnh phức tạp trong thời gian ngắn. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng các máy quay phim truyền thống cồng kềnh sẽ tốn quá nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

Chính tính thẩm mỹ độc đáo từ việc quay bằng máy quay dân dụng đã trở thành một phần mang tính biểu tượng của bộ phim gốc. Do đó, việc sử dụng iPhone để quay phần phim mới nhất được xem là một sự tôn vinh đối với tác phẩm ban đầu. Đáng chú ý, Anthony Dod Mantle, nhà quay phim từng đoạt giải Oscar của 28 Days Later, cũng đã trở lại hợp tác cùng đạo diễn Boyle.

“Tôi chưa bao giờ nói điều này, nhưng có một cảnh quay đặc biệt ở nửa sau của bộ phim mà chúng tôi sử dụng hệ thống 20 camera, và bạn sẽ nhận ra ngay khi xem. Cảnh đó khá bạo lực, nhưng đó là một cảnh quay tuyệt vời sử dụng kỹ thuật độc đáo này”, ông Mantle chia sẻ.

Mặc dù một số bộ phim quy mô nhỏ hơn như Tangerine (2015) của Sean Baker và Unsane (2018) của Steven Soderbergh đã từng được quay bằng iPhone, nhưng đây đều là những tác phẩm phát hành hạn chế và có kinh phí thấp hơn đáng kể so với dự án mới của đạo diễn Boyle.

28 Years Later được kỳ vọng sẽ là phần đầu tiên trong bộ ba phim mới do Alex Garland chấp bút. Ngôi sao đột phá của bộ phim gốc, nam diễn viên Cillian Murphy, cũng dự kiến sẽ trở lại. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 20/6.