Diện mạo khác lạ của Hậu Hoàng

Tối 8/5, Hậu Hoàng khiến cư dân mạng chú ý với diện mạo mới qua bộ ảnh đăng tải trên trang cá nhân. Theo đó, cô diện trang phục dịu dàng, trẻ trung nổi bật với mái tóc ngắn bạch kim. Với đoạn mô tả ngắn gọn " mới cắt tóc", Hậu Hoàng thu hút hàng loạt lượt tương tác từ khán giả.

Thực tế, Hậu Hoàng thường xuyên thay đổi phong cách ăn mặc, kiểu dáng lẫn màu tóc. Từ ngọt ngào, dễ thương đến gợi cảm, cá tính, cô đều thử qua. Song, mỗi lần làm mới bản thân, Hậu Hoàng khiến mọi người bất ngờ: "Trẻ và xinh quá đồng chí Thuý Hậu", "Hậu để kiểu tóc, màu tóc này rất đẹp".

Sinh năm 1995, Hậu Hoàng (tên thật là Hoàng Thúy Hậu) nổi tiếng với biệt danh "thánh nhạc chế" qua loạt video vui nhộn trên nền tảng YouTube. Với phong cách hài hước, duyên dáng, cô để lại dấu ấn qua từng sản phẩm.

Ngoài sản xuất nội dung giải trí, Hậu Hoàng nới rộng tệp khán giả khi tham gia Sao nhập ngũ 2020. Tiếp đó, cô nàng vượt khỏi vùng an toàn với Chị đẹp đạp gió 2024. Từng là thành viên nhóm nhảy chuyên nghiệp, vũ đạo là thế mạnh của Hậu Hoàng. Dẫu vậy, cô phải dừng chân ở tập 11.

Bước ra từ chương trình, Hậu Hoàng tiếp tục hoạt động sôi nổi. Cô cùng nhóm Chị đẹp Bùi Lan Hương, MisThy, Đồng Ánh Quỳnh, Thảo Trang, Maitinhvi, Ái Phương tổ chức fancon (fan meeting concert) Lan Gia Bùi Tộc. Tối 12/4, Hậu Hoàng tham gia concert Chị đẹp tại TP.HCM.

